A város napján valóban számos okunk van az ünneplésre. Mi az, amire polgármesterként jelenleg a legbüszkébb?

Így, egy héttel a 2022-es országgyűlési választások után az egyik dolog, amire nagyon büszke vagyok, hogy a debreceniek értékelik azt a munkát, amit a városért végzünk. Szeretném ezúton is megköszönni Debrecen polgárainak, hogy lassan már negyed évszázada töretlenül bíznak bennünk, és látják, értékelik azt a fejlődést, ami az elmúlt két és fél évtizedben jellemezte a várost. A másik dolog, amire büszke vagyok, hogy debreceninek vallhatom magam. Meg­győződésem, hogy Debrecen az ország és a közép-európai régió egyik leginkább fejlődőképes és legnagyobb perspektívák előtt álló városa. Tenni és dolgozni ezért a városért a legnagyobb megtiszteltetés és a legnagyobb öröm számomra. Mondhatni, a munkám egyben a hobbim, a szenvedélyem.



Ha már szóba jött a választás, mennyire befolyásolhatta volna városunk sorsát, ha másképpen alakulnak a dolgok?

A város számára óriási lehetőség az, hogy olyan kormány vezeti ma Magyarországot, amely hasonlóan gondolkodik Debrecen jövőjéről, mint a város vezetése. Bennem is megfogalmazódott a választás előtt, hogy az eredménytől függően hogyan alakul majd a város közeljövője.

Ha az orosz–ukrán háború nem lesz világméretű, hanem regionális konfliktus marad, illetve rövidebb távon megoldódik, akkor azt lehet mondani, hogy Debrecen fejlődési pályája biztosított.

A kormánnyal, a városvezetéssel és az országgyűlési képviselőinkkel közösen dolgozunk a Debrecen 2030 városstratégia végrehajtásán. Nyilván, ha másféle politikai összetételű kormányzat jött volna létre, akkor ebben a folyamatban egészen biztosan bekövetkezik egyfajta törés, és ugyanezt a programot ugyanezzel az intenzitással nem biztos, hogy végre tudtuk volna hajtani. Azonban a debreceniek többsége is bölcs döntést hozott, és megerősített bennünket abban, hogy érdemes továbbmenni azon az úton, amelyen elindultunk. Tekintettel erre, biztosan mondhatom, hogy nem térünk le erről a fejlődési pályáról. Továbbra is a kormány kiemelt figyelmében és támogatásában részesülünk. Itt, helyben pedig úgy gazdálkodunk a rendelkezésre álló erőforrásokkal, hogy a város fejlődése teljes mértékben biztosított legyen, és elsősorban a debreceniek boldogulását szolgálja.



Személy szerint kifejezetten tetszik az az irány, ami felé Debrecen halad. Politikai hovatartozástól függetlenül a környezetem is hasonlóan vélekedik. Minek köszönhető ez?

Amikor összeállítunk egy nagyobb fejlesztési programot, abban nemcsak a mi gondolatainknak, hanem a lakosságtól hozzánk beérkező igények kielégítésének is meg kell jelennie. Ez azonban nem mindig egyszerű: össze kell hangolni azt, hogy az embereknek mire van szükségük, mit tartanak jónak és fontosnak a város fejlődése szempontjából. A választási eredmények és a visszajelzések azonban azt mutatják, hogy működik a közös interakció a polgárok és a városvezetés között, mivel olyan fejlesztéseket hajtunk végre, amiket a város polgárai maguk is szükségesnek és indokoltnak tartanak.



Most, hogy az ország megszavazta a bizalmat, mi következik? Merre fog tartani Debrecen fejlődése?

Az elmúlt években óriási energiát fordítottunk a gazdaság fejlesztésére. Hét év alatt megtöbbszöröztük az ipartelepek nagyságát, valamint több ezer munkahely jött létre. Eddig erre helyeztük a hangsúlyt. Azonban úgy érzem, innentől a város más oldalait is hasonló dinamikával kell erősíteni. Amire szintén büszke vagyok, az az, hogy Debrecen a gazdasági erősödésén túl a kulturális élet fejlődési lehetőségeit is megnyitja. A két nagy színházfejlesztés mellett megépül a természettudományi múzeum és egy új hangversenyterem is, amely a komolyzene és a könnyedebb műfajok számára is professzionális megjelenési lehetőséget nyújt. Ez elképesztő mértékben erősíteni fogja Debrecen kulturális vonzerejét és jelentőségét a régióban. Elmondhatjuk tehát, hogy Debrecen sokoldalúan fejlődő város, s ennek a fejlődésnek végső soron azt a célt kell szolgálnia, hogy a város polgárai a lehető legjobb körülmények között éljenek, boldoguljanak, és sikeresek legyenek.



Forrás: Napló-archív



A kultúránál maradva: Debrecen mint egyetemváros a magas kultúra mellett milyen könnyedebb programokat kínál a fiatalabb generáció számára?

Csaknem nyolcvanezer diák tanul Debrecenben, ami folyamatosan fiatalon tartja a várost. Az oktatási intézményeink nagy lehetőséget biztosítanak a gyarapodásra, hiszen aki ide jön tanulni, azt szeretnénk marasztalni, hogy véglegesen debreceni polgárrá váljon. Kétségtelenül igaz, hogy egy diákokkal teli város rengeteg program szervezését igényli. Ha megnézzük Debrecen 2021-es eseménynaptárát, láthatjuk, hogy a járványhullámok ellenére májustól szeptember végééig szinte nem találni olyan hétvégét, amikor ne lett volna valamilyen rendezvény. A két legnagyobb, leginkább emlegetett esemény – a Campus Fesztivál és a Debreceni Virágkarnevál – mellett számos minőségi kulturális rendezvényt, könnyűzenei programsorozatot és gasztronómiai fesztivált tartottunk. Éppen a napokban döntöttünk arról, hogy támogatjuk az idei Debrecen Drive megrendezését, ami a járműipar számára biztosít felvonulási lehetőséget. Rengeteg színes program előtt állunk. Úgy gondolom, nem fogunk unatkozni 2022-ben sem, és remélhetőleg a járványhelyzet nem fogja akadályozni e programok megvalósítását.



A növekedés nyilvánvalóan kihívásokkal is jár. Milyen megoldandó feladatokat lát városvezetőként a közeljövőben?

Debrecen és agglomerációja növekvő népességszámot mutat. Egy versenyképes munkahely, egy jól fizető állás olyan nyomós érv egy fiatal számára, ami arra ösztönzi, hogy városunkban maradjon. Míg néhány évvel ezelőtt számos értékesítésre váró ingatlan volt a város vonzáskörzetében, manapság alig találni ilyet, mivel azok, akik Debrecenben vagy a közelében szeretnének élni, szinte azonnal megvásárolják a még meglévő telkeket, házakat.

Az elkövetkező évek egyik legnagyobb kihívását jelenti, hogy a lakhatással kapcsolatos feladatokat gördülékenyen meg tudjuk oldani. Ezért minőségi lakásprogramok indításával fogjuk segíteni a fiatalokat.

Ahogy korábban már szó volt róla, a Tócóvölgyben jelentős lakóterületi fejlesztésre készülünk. A lakóövezetek létrehozásakor elengedhetetlen szempont a zöldterületek, közösségi terek biztosítása, ezeknél a fejlesztéseknél mindig erre törekszünk. Igyekszünk az ingatlanfejlesztőket is a megfelelő szabályzási eszközökkel arra ösztönözni, hogy indítsanak lakásprogramokat. Emellett a másik nagy kihívás a közlekedési problémák megoldása. A debreceniek láthatják, hogy a város minden területén folynak a munkálatok a Kishegyesi úttól a Sámsoni útig, a Bem tértől a déli városrészig; a kertvárosokban új utakat építünk, csomópontokat fejlesztünk, valamint a keleti körgyűrűt is előkészítjük.



A Debrecen 2030 városfejlesztési program valóban láthatóan jól halad. Ha bátran a jövőbe tekintenénk, miről szólhatnának a 2040-re vagy épp 2050-re kitűzött célok?

Debrecenre úgy kell gondolni, mint egy regionális fővárosra, hiszen a város gazdasági potenciáljának, sikereinek részben ez a következménye. Ez jelentős infrastrukturális fejlesztéseket igényel. Ha Közép-Európában összehasonlítjuk a városi szolgáltatások és az infrastruktúra szintjét a nyugati nagyvárosokéval, sok tekintetben van még tennivalónk. Véleményem szerint 2040-re vagy 2050-re életminőség szempontjából gyakorlatilag el fog tűnni a különbség Debrecen és a nyugat-európai nagyvárosok között. Látható, hogy éppen azok a munkahelyteremtő beruházások jelennek meg a városban, amelyek a 21. századi világgazdaság gerincét fogják képezni. Elsősorban a tiszta energiára épülő iparágakat igyekszünk Debrecenbe telepíteni, magunk mögött hagyva a szénhidrogén-alapú gazdaságot. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági élet területén hosszú távon kiemelkedően sikeres lesz Debrecen, ebből fakadóan erős népességrobbanás várható. Lényegesen többen fogunk élni Debrecenben és agglomerációjában néhány évtized múlva. A városi szolgáltatások minősége és a jóléti lehetőségek gyakorlatilag meg fognak egyezni a nyugat-európai nagyvárosok színvonalával.



A fejlődés mindenképp dicséretes cél, de a népességnövekedés mennyiben hozhatja magával az urbanizációt? Aggódnunk kell amiatt, hogy a nagyvárosiasodás közepette eltűnnek Debrecen jellemvonásai?

Természetesen ezen körülmények között az a legnagyobb kihívás számunkra, hogy megőrizzük Debrecennek azt az identitását, amely az elmúlt évszázadokban jellemezte.

Debrecennek a lokálpatriotizmusa az egyik leginkább kiemelhető karaktere. A debreceniség nem tűnhet el ebben a nagy átalakulásban!

Éppen ezért fokozott figyelmet fordítunk a következő években a hagyományok ápolására és tiszteletére, valamint a város építészeti értékeinek megőrzésére. Ugyanilyen fontos feladat az egyházakkal való kapcsolat megtartása és megerősítése. Hiszen Debrecen nemcsak gazdasági vagy oktatási centrum, hanem spirituális, vallási központ is, ami nem merülhet a feledés homályába akkor sem, ha a város sokkal tehetősebb és méretében kiterjedtebb lesz. Számomra ez személyes elköteleződés, amely nélkül nem tudom elképzelni Debrecent a jövőben. Bízom benne, hogy a város polgárainak túlnyomó többsége egyetért ezzel. A vallás, az egyház és a város hagyományainak nagyon erős szinten tartása, fejlesztése és tisztelete kulcskérdés Debrecen jövője szempontjából, mivel a város értékeit csak így lehet megőrizni. Bennünket, debrecenieket rendkívül szilárd lokálpatriotizmusunk különböztet meg a más településeken élőktől. Nyilvánvalóan egy dinamikusan növekvő népességű városban ez szenvedhet csorbát, de az a célunk, hogy akik a jövőjüket Debrecenben képzelik el, azok érezzék meg és vegyék át a debreceniség lényegét. Ez kétségtelenül nagy kihívás. Szerencsére a városnak olyan vezetése van, amely ezt kiemelten tudja kezelni. Míg szerintem Budapest már a múlt században elengedte a budapesti identitás fogalmát, ezzel szemben debreceniség van, és – amíg rajtunk múlik – lesz is.



Mit tehet és mit tesz a városvezetés ennek érdekében? Tartható a város polgáraiban a debreceni szellemiség?

A kultúra városon belüli decentralizációs folyamataiban kifejezetten erre törekszünk. A városnapi programokat nézve a modembelitől kezdve a részben vagy teljesen felújított közösségi házainkban szervezettekig rengeteg olyan van, melyek a debreceni hagyományok ápolásáról, tiszteletéről, a város történetéről szólnak. Gyakorlatilag mindenhol azon munkálkodunk és arra fókuszálunk, hogy a debreceniség velünk élő pozitív élmény legyen. Nemcsak a város napján, hanem mindennap. Azonban Debrecen napján fokozottan fontos, hogy át tudjuk adni ezt az üzenetet azoknak, akik részt vesznek ezeken a programokon.



Ha már kedves otthonunk ünnepénél tartunk: ha elfújhatná Debrecen születésnapi tortáján a gyertyát, mit kívánna?

A város szempontjából nyugalmat. Ne legyen járvány, ne legyen háború! Ha ez a kettő nincs, és hosszú távon nem kell számolnunk azzal, hogy befolyásolják a város jövőjét, akkor Debrecen fejlődése fantasztikus pályán, megfelelő ütemben fog előrehaladni. Ezért azt kívánom minden debreceni számára, hogy béke, nyugalom és biztonság vegyen körül bennünket!

Hajnal László