Igazán kedvező hírrel érkezett az április Báránd számára, ugyanis az önkormányzat sikerrel zárta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) felhívására benyújtott pályázatát. A bárándi önkormányzat ennek köszönhetően most csaknem 50 millió forint támogatási forrásból végezhet el energetikai fejlesztést a településen. Az eredményes kérelemről szóló tanúsítványt Kovács Miklós, Báránd polgármestere vehette át a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnökétől, Pajna Zoltántól a napokban Debrecenben.

A fejlesztésben érintett épület a Kossuth tér 9. szám alatt található, és egykor művelődési házként működött. Jelenleg a közfoglalkoztatásban dolgozók használják, közösségi térként, varrodaként funkcionál, viszont nagyon rossz állapotban van, így jól jön a pályázaton elnyert forrás a felújításhoz. Annak ellenére, hogy az elmúlt években a tetőre napelemes rendszert telepítettek, energetikai szempontból továbbra sem felel meg a mai kor elvárásainak, a napelemek csak kismértékben javították az épület energetikai háztartását. Megkeresésünkre Kovács Miklós polgármester elmondta, hogy a pályázat révén a meglévő nyílászárókat cserélik ki, hőszigetelést, továbbá fűtés- és energetikai korszerűsítést végeznek el, megújítják a villanyhálózatot. A korszerűsítés érinti a pince- és zárófödémeket, a fűtött tetőteret határoló szerkezetek, valamint a talajon fekvő padlót és lábazatot. A projektben bel- és külterületi világítási rendszert építenek ki.

Akár már ősszel elkezdhetik

A község első embere azt is mondta, hogy már most a közbeszerzés előkészítésén dolgoznak, így az elképzeléseik szerint akár már az idei esztendőben, ősszel hozzáfoghatnak a korszerűsítés munkálataihoz. A számítások szerint pedig nem is kell sokáig várni a befejezésig, a remények szerint a követező év derekán végeznek majd.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a munkálatok idején a közfoglalkoztatottak, hogyan végezhetik majd a munkájukat. Megtudtuk, hogy erre az átalakítások miatt a régi művelődési házban egyáltalán nem lesz lehetőségük, helyette egy másik épületben kapnak helyet. – Már májusban átköltöznek a mostani helyükről – osztotta meg a polgármester.

Az energetikai fejlesztés mellett funkciójában is bővítik az épületet. Az egyik belső, mintegy 60 négyzetméteres helyiséget alakítják át foglalkoztató teremmé, minijátszóházat alakítanak ki benne elsősorban a helyi gyermekek számára, akik így télen is kikapcsolódhatnak, közösségben tölthetik el a szabadidejüket. Emellett az új tér a helyi óvodásoknak is változatos lehetőséget kínál majd a hétköznapokban.

BBI