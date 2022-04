A téli- és a nyárigumik cseréje minden évben esedékes, a téli abroncsokat hazánkban a legtöbben március és április 20. között szokták lecserélni. A tavasz az elmúlt időszakban már megmutatta szeszélyesebb arcait, ám az előrejelzések azt súgják: eljött az ideje, hogy felkészítsük autónkat a kedvezőbb, enyhébb időre.



– Az egyik legfontosabb időszakos szükséglet a gumiabroncsok téliről nyárira váltása. A kerekek levételével egyszerre érdemes ellenőrizni a fékeket (a betétek kopása, a féktárcsák vállasodása miatt), illetve a fékfolyadékot is. Hajlamosak az emberek elfelejteni, hogy az utóbbit is időszakonként cserélni kell, ugyanis a fékfolyadék képes vizet megkötni, ezáltal csökkentve a hőtűrő képességét, rontva a fékezési erőt. Mivel közvetlen rálátásunk lesz a lengéscsillapítókra és a rugókra, célszerű azokat is megvizsgálni esetleges rugótörést vagy lengéscsillapító-folyást keresve. Ha a gumi- és/vagy kerékcsere után azt tapasztaljuk, hogy megváltozott a kormányzástól kapott visszajelzésünk – máshogy áll a kormány, véletlenszerűen fémes koppanás érződik, rossz úton furcsán dübög az autó –, szükséges újra szerelőhöz fordulni és a futóművet ellen­őriztetni. Ilyenkor egy futóműállítás is megoldhatja a problémát, de lehet, hogy kisebb-nagyobb futóműalkatrészeket is cserélnünk kell – fogalmazott a Napló kérdésére válaszolva Hajdu Kristóf gépjárművezető-szak­oktató. Mindemellett, mint fogalmazott, mégis elmondható, a legfontosabb a megfelelő gumiabroncs használata:

az életünk négytenyérnyi felületen múlik.

– Mint tudjuk, a rosszkor használt gumiabroncs hamarabb tönkremegy. A másik nagyon fontos szempont az abroncsoknál: a koruk. Gyakran megfeledkeznek róla a tulajdonosok, és csak a profilmélységet ellenőrzik, pedig az oldalfalra fel van jegyezve a gyártási idejük. Az oldalfalon nézve egy bizonyos DOT-számot kell keressünk, például „DOT4819”. Ezen példa szerint az abroncs 2019 48. hetében készült, tehát a két első számjegy a hetet, az azt követők pedig az évet jelentik. Optimális esetben három évnél idősebb abroncsot ne használjunk, de ha tehetjük, öt év után már mindenképpen cseréljük. Ha ezt elmulasztjuk, és nem figyelünk az abroncsok állapotára, veszélyforrássá válhatunk. Inkább friss gyártású kínai gumiabroncsot használjunk, mint nagyon öreg prémiumot – javasolta Hajdu Kristóf.

Ragaszkodjunk a gyári mérethez



Szökőcs Gyula, egy debreceni autószerviz ügyvezetője is megosztotta lapunkkal meglátásait. Az elmúlt két hétben egyre többen keresték meg azzal, hogy szeretnék nyárigumira cserélni téli abroncsaikat. – Az érdeklődőknek elmondjuk, nem késtek el, sőt, a hónap közepéig is ráérnek a gumicserével. A 7 Celsius-fokot szokták megjelölni hőmérsékleti határként, akkor célszerű lecserélni a téligumikat, viszont fontos kiemelni: itt a napi átlaghőmérsékletre kell gondolnunk. A téli- és nyárigumik kibírnak 4-5 szezont, viszont azok, akik a négy évszakos mellett döntenek, ne várjanak túl sokat: két év alatt elkopnak.

Az utóbbit csak azoknak ajánlom, akiknek testesebb gépjárműjük van (minimum 1,5 tonna).

Minden esetben kérjünk az eladótól a számla mellé fél év garanciát, még akkor is, ha használt gumiabroncsot vásárolunk. Ragaszkodjunk a gyári előírású mérethez, s ne feledjük, a kocsinknak négy kereke van, tehát mindegyiken váltsunk abroncsot – jegyezte meg Szökőcs Gyula.

Hangsúlyozta:

hatalmas árnövekedésre lehet számítani, fokozatosan emelkedik a gumiabroncsok ára, legközelebb május 1-jén lesz nagyobb drágulás.

