A munkálatok idén is folytatódnak, melyekről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatta a Naplót.

– 2021-ben 5 milliárd 600 millió forint értékben, kicsivel több mint 44 kilométer hosszon valósult meg felújítás Hajdú-Bihar megyében. A már folyamatban lévő munkálatokon túl további mintegy 22 kilométer burkolatfelújítás kiviteli terveinek készítése is folyamatban van. Ezen projektek megvalósítása várhatóan 2023-tól indulhat el - tájékoztatott megkeresésünkre Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető. Hozzátette: további közel 61 és fél kilométer burkolatfelújítás tervezésének előkészítése is zajlik, amelyek kivitelezésére a következő évben kerülhet sor. A Magyar Falu Program (MFP) keretein belül pedig saját gépláncaikkal is végeznek felújítási munkákat, ami idén további 59 kilométernyi út korszerűsítését teszi lehetővé.

Több szakasz is elkészül júliusig

Pécsi Norbert tájékoztatása szerint jelenleg több mint 30 kilométer mellékút felújítása van folyamatban, amelyek összeköltsége meghaladja a 4 és fél milliárd forintot. Nádudvar és Hajdúszoboszló között 8 kilométeren dolgoznak a szakemberek. Erre 1 milliárd 350 millió forintot fordítanak a Magyar Falu Program támogatási forrásainak köszönhetően. Tiszavasvári és Hajdúböszörmény között 4 kilométer mellékút újul meg éppen, amelyre szintén MFP támogatásból használnak fel 632 millió forintot. Püspökladány és Balmazújváros között több szakaszon, 5 kilométeren zajlik a felújítás, amelyre közel 800 millió forintot nyertek az MFP keretéből. 5,7 kilométeren is tart a felújítás Hajdúnánás és Nyíregyháza között, melyre 904 millió forintot fordít a Magyar Közút az MFP pályázati támogatásából. Valamennyi felújítása legkésőbb ez év júliusáig elkészül.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban pedig 948 millió forintot fordítanak 7,7 kilométer hosszan útfelújításra a Debrecen és Biharkeresztes közötti mellékút Hosszúpályi térségében található szakaszára. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés itt még folyamatban van, azonban a tervek szerint ez a beruházás is elkészül még ez év végére.

Saját teljesítésben is újítanak

Több mint 915 millió forint értékben tervez az idén 8 külterületi szakaszon felújítást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ezek között szerepel a 4806-os számú út Kokad és Álmosd térségében, a 4212-es Biharnagybajomnál, a 4216-os Körösszakálnál, a 4808-as Pocsaj és Kismarja térségében, továbbá a 3405-ös Püspökladány és Nádudvar között – ez több mint 11 kilométernyi utat érint –, valamint a 4804-es Hajdúszovátnál, a 3315-ös Folyásnál és a 3316-os Nagymacs és Nagyhát térségében.

– A felújítási munkákon felül mérnökségeink az időjárási helyzettől függően folyamatosan végzik a kezelésünkbe tartozó országos utakon a szükséges üzemeltetési és fenntartási munkákat. A közlekedőknek ezért érdemes utazásuk előtt minden esetben tájékozódniuk az aktuális korlátozásokról, forgalmi helyzetről a www.utinform.hu oldalon – tette hozzá lapunknak küldött tájékoztatójában Pécsi Norbert Sándor. Továbbá kérik az autósokat, hogy a munkaterületeknél fokozott óvatossággal közlekedjenek, vigyázzanak a külső kivitelezőkre és a mérnökségi szakemberekre is.

Bekecs Sándor