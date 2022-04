23:53 - Márki-Zay elismerte a vereségét

Elismerte a Fidesz választási győzelmét Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje vasárnap este Budapesten. A Városligeti Műjégpályán úgy fogalmazott: "Ugyanúgy le vagyok taglózva, mint mindenki más. Nem akarom titkolni a csalódottságomat, a szomorúságomat, soha nem gondoltuk volna, hogy ez lesz az eredmény."

Az ellenzéki politikus rendkívül egyenlőtlennek nevezte a küzdelmet, de azt mondta, nem vitatják az eredményt, azt azonban igen, hogy demokratikus és szabad lett volna a verseny.

23:51 - 87,85 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

87,85 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 53,64 százalék, ellenzéki összefogás: 34,48 százalék, Mi Hazánk: 6,31 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 92,01 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 56 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata: 1 mandátum.

Ma Hódmezővásárhelyen az alázat és a munka nyert a gyűlölettel a pusztítással szemben.

23:43 - 85,96 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

85,96 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 53,71 százalék, ellenzéki összefogás: 34,41 százalék, Mi Hazánk: 6,31 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 90,81 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 56 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata: 1 mandátum.

23:42 - Taroltak megyénk fideszes képviselői

Bodó Sándor, Vitányi István és Tiba István is nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak, ezeket itt olvashatja.

23:37 - Ellenzéki reakciók Hajdú-Biharból

Kiss László, az egyesült ellenzék jelöltje érdeklődésünkre először is megköszönte a választóknak a részvételt, az aktivistáknak, a szavazatszámláló delegáltaknak az elmúlt időszakban végzett rengeteg munkát. – Amit én vállaltam a kampányban, azt elvégeztem: bemutattam, mik azok a fejlesztendő területek, amikre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Azt hogy Hajdú-Bihar kistelepülései többet érdemelnek, hogy jó lenne, ha most már megvalósulna több évtizedes mulasztás után akár a 4-es főút 2x2 sávosítása, akár az, amit minimum 2000 óta ígérgetnek a térségnek, hogy végre elérje az autópálya a Sárrétet, foglalkoztam a lakhatási problémákkal is. Ezekért az ügyekért ellenzékből továbbra is dolgozni fogok, illetve a megyei közgyűlés tagjaként továbbra is megkereshetnek a lakosok bármilyen helyi üggyel, és állok rendelkezésükre, ez a dolgom és a felelősségem. Az elmúlt időszakra úgy tekintek, hogy nagyon sokat tanultam, sok embert megismertem, és még sokkal nagyobb háttérrel és csapattal tudok még eredményesebben dolgozni a megyei közgyűlésben Hajdú-Bihar kistelepüléseiért – mondta.

– Nem Kósa Lajos, Orbán Viktor és a Fidesz győzött, hanem Magyarország veszített ezzel az eredménnyel. Ez a realitás – összegezte Varga Zoltán. – Tudjuk, milyen helyzetben van az ország. hogy a gazdaság romokban, mindamellett hogy szétloptak mindent és a propagandahálózatukkal gyakorlatilag úgy manipulálják a választókat, ahogy akarják, de mégis, ezt az országot valahogy működtetni kell, 1-2-3 hónap múlva. Látjuk, hogy milyen külgazdasági körülmények között kell fenntartsuk a működőképességét, s hogy ez sikerül-e Orbán Viktor kormányának, ezzel kapcsolatban vannak kétségeim – mondta. – Az eredmény tanulsága és magyarázata: 12 év aljas kormányzati kommunikációja és propagandája, az hogy folyt az összes közszolgálati állami médiumból a hazugság, a szenny ömlik az emberekre rá, ennek ez a következménye. Ezt szűk féléves-éves ellenzéki kampánnyal képtelenség ellensúlyozni – tette hozzá.

– A kampány során nem esett szó azokról a durva megszorításokról, amik a következő időszakban érkezni fognak, így a Fidesz átverte a választókat e tekintetben – vélte Mándi László, aki gratulált Pósán Lászlónak és a Fidesz debreceni csapatának a győzelemhez. Megköszönte a helyi aktivistái munkáját is. – A nagyarányú Fidesz-győzelem egyik jelentős oka, hogy a Fidesz nem beszélt arról, ami az ország előtt áll: gazdasági problémák, durva megszorítások, elzárt eu-s pénzcsapok; ezzel a szavazók többsége nem találkozott. A következő hónapokban fogják érezni, ez sajnos előttünk áll. Erre egyébként április elsején a Kossuth Rádióban Orbán Viktor egy fél mondattal kitért, amikor azt mondta, nagy a gazdasági baj Magyarországon. Szerintem ez majd kézzel fogható lesz a közeljövőben, és erről a kampányban nem szólt a kormánypárt, pedig látják a számokat. Ez nem volt fair a részükről, emellett nyilván nagyon erős kampányt folytattak – mondta.

23:29 - Kósa Lajos: „Félreérthetetlen üzenet ez mind a magyar politikai elitnek, mind Európának”

Megtartotta hajdú-bihari eredményváró ünnepségét a Fidesz-KDNP. Nézze vissza!

23:28 - Közelítünk a teljes feldolgozottsághoz Hajdú-Biharban

23:26 - 81,29 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

81,29 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 53,96 százalék, ellenzéki összefogás: 34,18 százalék, Mi Hazánk: 6,34 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 87,54 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

23:03 - 74,52 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

74,52 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,45 százalék, ellenzéki összefogás: 33,72 százalék, Mi Hazánk: 6,40 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 83,35 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

23:00 - Friss részeredmények Hajdú-Biharból

22:53 - 71,01 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

71,01 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,65 százalék, ellenzéki összefogás: 33,55 százalék, Mi Hazánk: 6,41 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 80,75 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

22:48 - Friss részeredmények Hajdú-Biharból

22:47 - 67,29 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

67,29 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,85 százalék, ellenzéki összefogás: 33,36 százalék, Mi Hazánk: 6,44 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 78,05 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

22:32 - Részeredmény érkezett a gyermekvédelmi népszavazás állásáról

A szavazatok 16,49 százalékának összeszámlálása után a gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazáson a szavazatok megoszlásáról közölt adatot a Nemzeti Választási Iroda.

1. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 354 013 (ez az összes választópolgár számának 29,99 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 25 429 (7,18 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 328 584 (92,82 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 120 105

2. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 350 299 (ez az összes választópolgár számának 29,68 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 13 880 (3,96 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 336 419 (96,04 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 123 819

3. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 349 294 (ez az összes választópolgár számának 29,59 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 15 236 (4,36 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 334 058 (95,64 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 124 824

4. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Összes leadott szavazat: 615 876

Érvényes szavazatok száma: 348 943 (ez az összes választópolgár számának 29,57 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 15 640 (4,48 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 333 303 (95,52 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 125 039

Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

22:30 - Friss hajdú-bihari részeredmények

22:29 - 63,21 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

63,21 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 55,16 százalék, ellenzéki összefogás: 33,09 százalék, Mi Hazánk: 6,45 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 74,95 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

22:25 - 53,19 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

53,19 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 56,11 százalék, ellenzéki összefogás: 32,19 százalék, Mi Hazánk: 6,53 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 66,7 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

22:18 - Navracsics Tibor lehet a befutó Tapolcán

A Veszprém megyei 3. választókerületben 64,66 százalékos feldolgozottság mellett Navracsics Tibor (Fidesz-KDNP) 49,54 százalékkal (14 342 szavazattal) vezet az ellenzéki összefogás jelöltje, Rig Lajos előtt, aki 45,8 százalékon (13 259 szavazat) áll.

