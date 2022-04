Megtartották az MH 5. Bocskai István Lövészdandár feladatszabó értekezletét a debreceni Kossuth Laktanyában. A rendezvényen részt vett dr. Lippai Péter dandártábornok, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség szárazföldi szemlélője, olvasható a honvédség hivatalos honlapján.

Farkas Sándor alezredes, az alakulat parancsnoka a 2022. év prioritásaként a dandár alaprendeltetéséből adódó feladatai mellett a kiképzés fontosságát és annak fejlesztését emelte ki, különös tekintettel a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program során beérkező új fegyverzeti és technikai eszközök vonatkozásában.

A dandár műveletekben és missziós feladatokban való részvétele mellett az idei évben az egyik legfontosabb feladata a 2023-ig felállítandó Magyar Honvédség Közepes Dandár NATO CREVAL ellenőrzése lesz. Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár képezi ugyanis annak a közepes dandár képességnek a magját, amelyet a NATO számára ajánlott fel 2023. január 1-től a Magyar Honvédség.

Mindezeken túl a dandárparancsnok idei feladatszabásában és tervei között a társadalmi kapcsolatok erősítése és elmélyítése is szerepel, amelyre az elmúlt időszakban a járványügyi helyzetben jóval kevesebb lehetőség volt, mint korábban. „Fontosnak tartom, hogy nyissunk a társadalom felé, hogy több betekintést engedjünk a civil szférának és a honvéd kadétoknak is a dandár életébe, gyakorlataiba” - hangsúlyozta a parancsnok.

Dr. Lippai Péter dandártábornok a rendezvényen hangsúlyozta: „továbbra is az 5. dandár a honvédség, a szárazföld zászlóshajója, amelyik jelenleg is a feladatok nagy részét viszi. Az előző év sem volt könnyű a járványügyi helyzet miatt a Bocskai-dandárnál, de az új és váratlan feladatoknak a katonai szervezet mindig meg tudott felelni. Megígérhetem önöknek, hogy a jövőben is meg fogunk adni minden támogatást a feladatok eredményes végrehajtásához.”