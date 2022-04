– Hosszú ideje vártunk erre a találkozásra, hiszen rendkívül jelentős a két ország együttműködése – fejezte ki örömét Abat Fayzullaevet, az Üzbég Köztársaság nagykövete, aki most először látogatott Debrecenbe.

A Debreceni Egyetem vezetésével az elmúlt időszakban több alkalommal tartottak egyeztető megbeszéléseket Budapesten, és az online térben is, így a mostani szakmai tárgyalásokhoz már biztos alappal rendelkeztek. Az egyetem és az üzbég felsőoktatási intézmények képviselői olyan gyakorlati lépésekről állapodtak meg a kutatásfejlesztésben, melyet a későbbiekben a gyártásban is fel tudnak használni. Debrecenben 22 üzbég egyetemi hallgató tanul.

Szóba került az is, hogy a Debreceni Egyetem Üzbegisztánban egy kihelyezett campust létesítsen. A nagykövet egyeztetett Miklóssy Ferenccel, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, valamint Pajna Zoltánnal, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnökével is, akikkel a lehetséges együttműködések irányairól állapodtak meg. Megtárgyalták a Hajdú-Bihar és az üzbegisztáni Szamarkand megye keretmegállapodásának részleteit is, amely meghatározza majd a két megye közötti kollaborációt.

– A találkozó szép lépés a kapcsolataink intenzívebbé válásának irányába, amelyek nem kizárólag egyetemi vonatkozásúak – hangsúlyozta Szilvássy Zoltán rektor. Hozzátette: a két ország speciális projekteken dolgozik közösen. Az egyik a zöld szőlővessző Üzbegisztánba juttatása, mivel a szakemberek szeretnék felhasználni a magyar borok genetikai állományát a borászatuk fejlesztéséhez. Ehhez intelligens tölgyfahordókat is biztosítunk számukra. Gyógyszeripari területen innovatív generikus gyógyszergyártás, növényi alapú gyógyszerfejlesztések kezdődhetnek a magyar–üzbég együttműködések révén.

