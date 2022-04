A QS (Quacquarelli Symonds) legfrissebb tematikus rangsorának, a QS World University Rankings By Subject összeállításához a szakemberek 1543 felsőoktatási intézményt rangsoroltak 5 kategóriában 51 tudományterületen - írja az unideb.hu.



A Debreceni Egyetem a tavalyihoz hasonlóan a 401-450. helyen áll az élettudományi és orvostudományi rangsorban, míg a természettudományi tematikus listán a 451-500. helyet szerezte meg. A 2022-es rangsor szerint továbbra is a legjobb hazai intézmény a DE az agrártudományok (201-250.) területén, orvostudományban tartja 351-400. helyét, és országosan az első a biológiai képzésekben is, ahol a 401-450. pozíciót foglalja el. A fizikai és csillagászati listán 100 pozíciót javítva a 451- 500. helyre került, míg az intézmény matematikai képzése először került fel a QS listájára, az 501-520. pozícióba.



A rangsor kialakításánál a szakemberek négy szempontot vettek figyelembe: az akadémiai, valamint a munkáltatói elismertséget, a felsőoktatási intézményhez köthető tudományos munkák idézési gyakoriságát, továbbá az idézettségre utaló bibliográfiai indikátort, a H-indexet. A Debreceni Egyetem a legmagasabb pontszámot - 81.1 pontot – az orvostudományok területén a tudományos munkák idézési gyakoriságáért kapta.



Az élettudományi és orvostudományi tematikus ranglistáját az egyesült államokbeli Harvard University vezeti, a második helyen az egyesült királysági University of Oxford áll, a harmadik pedig az ugyancsak egyesült államokbeli Johns Hopkins University. Hazai intézmények közül a Debreceni Egyetem mellett a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem szerepel a listán.



A teljes rangsor a QS weboldalán érhető el.