Az MCC általános iskolásoknak szóló Fiatal Tehetség Programja (FIT) 2015-ben hat képzési központban kezdte meg a munkát, 2020 novemberében érkezett Debrecenbe, és szeptemberben Nyíregyházán már a 24. helyen indítja el a programot – mondta Kalász Zsolt, a FIT referense pénteken az Arany Bikában, a MCC debreceni központjában, az „Emeljük négyzetre a tehetséget!” elnevezésű pedagógus konferencián.

2021. januárban indult az FIT Debrecenben, az 5-8. korosztály minden évfolyamán 25 diákot vesznek fel, kiválasztásuk a dr. Bagdy Emőke és dr. Kádár Annamária pszichológusok által összeállított pszichológiai és csapatépítő tesztek alapján történik. A képzéshez az ország különböző területeiről érkeznek oktatók, segítségükkel a diákok „svédasztalos jelleggel” tekinthetnek be a különböző tudományok világába – mutatta be a programot Kalász Zsolt.

Forrás: Molnár Péter

Pinczés Orsolya, a Középiskolás Program koordinátora úgy fogalmazott: ennél a korosztálynál már egy kicsit elengedik a szülőket, és főleg a diákokkal tartják a kapcsolatot, akiknek utat mutatnak a pályakezdéshez. Hajdú-Biharban ma 194 diák vesz részt a porgramban, ami országos szinten is nagyon jó, és Debrecen a tehetségfejlesztés egyik fővárosává válhat az MCC-n belül.

Likker Zsuzsanna, az Egyetemi Program referense arról számolt be, hogy megyénkben az első évfolyam most nyáron végez 16 diákkal. A szakmai fejlesztés mellett a közösségépítést is támogatják, továbbá idegen nyelvi képzés, különböző kurzusok, külföldi és belföldi ösztöndíjprogramok is hozzáférhetőek a résztvevők számára.

– Idén januárban hozta létre a MCC a Tanuláskutató intézetét, mert a gondozott tehetségek kezdeti 400 fős létszáma mára 4 ezer 500, és reményeink szerint néhány év múlva eléri a 10 ezres kitűzött felső határt, létrehozva ezzel Közép-Európa legnagyobb tehetséggondozó hálózatát; és bár pedagógusaink lelkesek és motiváltak, végig kell gondolni, hogy igazából mi a tehetség és hogyan kell foglalkozni vele – mondta dr. Setényi János, az MCC Tanuláskutató intézet igazgatója.

– A tehetségek kapcsán három kérdést kell feltennünk: hogyan azonosítsuk, hogyan gondozzuk és hogyan hasznosítsuk. A tehetség az, mely valamilyen életterületen kiemelkedő teljesítményt mutat, vagy annak ígéretét meglátjuk benne. Nem a magas intelligenciához lehet kötni, nem azonos a tehetséges gyerek a jó tanulóval, nem csak magasan képzett, középosztálybeli családból jöhet! – mutatott rá. Példaként említette, sokan ismerünk olyan embert, aki 2-es, 3-as eredménnyel ment végig a középiskolában, aztán húsz év múlva építőipari nagyvállalkozó, aki több száz főt mozgat, kemény üzleti környezetben érvényesül, százmilliós pénzforgalmat menedzsel, sikeresen. – A tehetség bonyolult dolog – összegezte, hozzátéve, a tehetséges gyerek gyakran karcos, forradalmár típus, aki kényelmetlen az oktatásnak.A tehetség eloszlása, mennyisége, aránya minden népességben ugyanaz, de drámai különbség van az azonosításában és gondozásában – hangsúlyozta Setényi János. – Bizonyos családokban vagy kultúrákban, ha felismerik a tehetséget, minden erővel gondozzák, támogatják, máshol meg lefojtják, mert más mint a többiek, megzavarja a közösség életét. Valójában tehetségesnek lenni gyerekkorban egy seb, nyűg, sokkal könnyebb átlagosként élni. Jellemzően az alsó középosztálytól lefelé lenyomják és tiltják, mindenütt a világon; ez a „ne okoskodj már!” hozzáállás, sok tehetség elvész így – fejtette ki. Megjegyezte: nincsenek tehetséges népek, hanem kultúrák vannak, akik – történelmi okokból – ezeket a tehetségeket gondozzák, mert a túlélésükhöz kellettek. Szerinte Magyarországon a tehetségek azonosítása nagyon jó, a gondozásában „féloldalasan erősek” vagyunk, a hasznosításában pedig gyengék. Mint kifejtette, a gondozás „edzés része”, a poroszos feladatterhelés nagyon jól megy, a lelki, pozitív motivációs része viszont nem, és a MCC éppen azon igyekszik, hogy a megfelelő lelki segítséget, támogató közösséget is megadja a tehetségeinek.

Karikó Katalin képével illusztrálva rámutatott: egy szint után már Magyarországon nem lehet folytatni a karriert, mert nincs megfelelő pénz, laborháttér hozzá; de ez nem csak nálunk van így, az európai méretek kicsik. – A MCC-ben már építjük azt a rendszert, mely a nagyon magasan teljesítőket diploma után kihelyezi más országokba, akár a csúcsteljesítményt lehetővé tévő Egyesült Államokba vagy Kínába. Mindezzel azonban arra is törekszünk, hogy majd a tudásukat visszakapcsoljuk, beforgatjuk a hazai tudományos életbe – hangsúlyozta az előadó.

Vántus Andrásné, a Debreceni Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese a „debreceni példáról”, a 2008 óta működő tehetséggondozó programról számolt be. Mint elmondta, minden negyedikes gyereknél felmérik, miben jó, majd a kiemelkedően tehetségeseket, évente maximum 200 diákot válogatják be a programba, ahol nem csak szakmai vagy nyelvi, hanem tanulásmódszertani fejlesztést is kapnak. Az eredmények közt említette, a két évente rendezett sikeres diákkonferenciát, vagy a Medgyessy-gimnáziumban működő tehetséggondozó osztályt.

SzT