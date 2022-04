Amint arról több ízben beszámoltunk, országszerte megnyitottak a szavazókörök reggel hat órakor, vasárnap. A téliesre fordult időjárás nem fogta vissza a vidékieket: több megyei településen a havazás ellenére is már a reggeli órákban elindultak a kijelölt szavazókörökhöz.



Reggel nyolc órára a Hajdú 4-es választókerületben található Csökmőn már többen leadták szavazataikat. Ott jártunkkor is folyamatosan érkeztek a választópolgárok a 2-es számú szavazókörbe, de sorban állniuk így sem kellett. Talán nem is bánta egyik szavazó sem, hogy nem kell az utcán várakoznia, hiszen az időjárás a reggeli órákban igencsak barátságtalan volt még.



Néhány órával később Berettyóújfaluban inkább az idősebb korosztály képviselőivel találkoztunk össze a település centrumában. Sokuk már a kora reggeli órákban útnak indult, hogy leadhassa voksát. Tépén a vasárnapi istentiszteletet követően sokan nem hazafelé, hanem egyenesen a szavazókör felé vették az irányt. Néhány választópolgárral szóba is elegyedtünk a község központjában. Ők úgy nyilatkoztak, hogy fontosnak tartották a szavazást, s mint mondták, szeretnék, ha a béke megmaradna az országban. A lapunk által megkérdezettek szerint a település egyébként nagyon jó irányt vett, hiszen sok hasznos fejlesztés volt az elmúlt időszakban, és azt szeretnék, ha ez a jövőben is folytatódna. A buszvárban is összefutottunk néhány helyi lakossal, ők már egyéb teendőik miatt várták a járatot, de a szavazást egyikük sem hagyta ki.



Kötelességüknek érezték



Hosszúpályiban nyugdíjasokkal, családokkal, és fiatalokkal egyaránt találkoztunk a művelődési ház környékén. Az idősebbek határozottan állították: kötelességüknek érezték a szavazást, éppúgy, mint négy évvel ezelőtt. A fiatalok közül sokan a gyermekeikkel együtt érkeztek meg a szavazókörhöz. Több családfő is úgy fogalmazott: csemetéik jövő miatt fontosnak tartották leadni a voksukat.

Kora délután egymás kezébe adták a kilincset a választópolgárok Derecskén. A művelődési házban még ebédidőben is sorban álltak a szavazók, nekik néhány percet várakozniuk is kellett, mielőtt behúzhatták az „x-et”. Tőzsér Csaba virágkereskedővel az utcán elegyedtünk szóba, éppen ő is a választás miatt sietett, hiszen – mint mondta – az ország sorsáról dönteni kell, ez pedig fontos feladat. Csaba négyévente minden alkalommal leadja a szavazatát. – Úgy gondolom, hogy most jó irányba megyünk. A következőkben is fontos lenne a fejlesztés a településen, az utak és a vízelvezetés helyzetén még lenne mit javítani. Az üzletemmel éppen szemben most bölcsőde épül, amire a kormánytól kapott támogatást az önkormányzat – mondta el lapunknak.

Tőzsér Csaba | Forrás: Tóth Imre

– Már hajnalban elindultam otthonról, hogy szavazhassak. Minden alkalommal megteszem, de a fiataloknak is ezt kellene – fogalmazott a 70 éves Gábor Géza, akivel a buszmegállóban találkoztunk össze. Szerinte a családoknak ebben is példát kell mutatni.

Gábor Géza | Forrás: Tóth Imre

BBI