A tavasz az év azon időszaka, amely leginkább a megújulásról szól, az időjárás leveti magáról szürke téli kabátját, a fák ezernyi színben virágoznak, és a nap egyre melengetőbb sugarai arra csábítanak minket, hogy kimozduljunk a négy fal közül és több időt töltsünk el a szabadban.

Jellemzően ilyenkor – az időjárás függvényében – indulnak el a települések közterületeinek tavaszi munkálatai, parkosításokkal, virágok ültetésével és a kikapcsolódást szolgáló utcabútorok, játszóterek felújításával is, hogy az ott töltött idő még jobban segítse a feltöltődésünket.

– A város zöldfelületeinek karbantartására évente 30 millió forintot különítünk el a költségvetésben. A munkálatok nagy részét a Közfoglalkoztatási csoport kertészeti részlege végzi, azonban az öntözőrendszerek kezelésére, növényvédelemmel, zöldfelület-kezeléssel kapcsolatos szakfeladatok ellátására külsős vállalkozókat bízunk meg – ismertette megkeresésünkre Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere. A város legnépszerűbb zöldterületei közé tartozik a Hősök Liget, az Ady Endre és Mártírok úti lakótelepek által határolt terület, valamint az Amfiteátrum is. Ezeken a helyeken az aktív kikapcsolódást kedvelők is el tudják tölteni szabadidejüket.

Tanösvény is van

– Az Ady Endre és a Mártírok úti lakótelep belső területén többek között egy 10 állomásból álló tanösvényt is kialakítottunk. Az igényesen megformált hirdetőtáblák, tájékoztató táblák a köztéri bútorokkal együtt, ugyancsak fontos, meghatározó elemei a településképnek, ezért minden évben átvizsgáljuk és szükség esetén felújítjuk őket – hangsúlyozta a városvezető, aki kérdésünkre hozzátette: a településkép jellegzetességei közé tartozik többek között a főtér, a Japánkert, a Bocskai utca védett platánfasora, a Kossuth utcai sétáló és a Liget ,,újszülött” fái is.

Március végén határozott Hajdúböszörmény képviselő-testülete arról, hogy évi 50 millió forintot fordít a zöldterületeinek gondozására, megújítására, mely feladatokat a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. látja majd el.

– Összesen 16 park, illetve nagyobb összefüggő zöldterület, továbbá 11 játszótér is található a városban, amelyeket szabadidejükben felkereshetnek a helyiek.

Jelenleg készülnek a Baross téri park és a hozzá kapcsolódó emlékpark megújítására vonatkozó tervek, valamint pályázati előkészítésen van a Tizenhárom vértanú utcai park rekonstrukciója is a Győrössy kerttel együtt. Az elmúlt időszakban több közösségi teret is megújítottunk

– emelte ki a Napló megkeresésére Kiss Attila polgármester. Ezek közül a legnépszerűbb a város főtere és a Fürdőkert környéke. A településképet több fasor is jellegzetessé teszi, mint például az Újvárosi vagy a Korpona utcai.

Játszótér és kondipark

Báránd is szépül, a napokban a központjában virágokat ültettek. Kovács Miklós polgármester megkeresésünkre elmondta: a közfoglalkoztatási programban dolgozók végzik el a zöldfelületek karbantartását, de például a virágokat Tiszagyulaházával barterezik, a komposztot pedig Sárrétudvarival.

– Nemrég adtuk át az új műfüves pályánkat, amelynek környezetét is parkosítottuk a beruházás során. Ez a terület a mellette lévő játszótérrel és kondiparkkal igen népszerűvé váltak, sok család kilátogat oda a tavaszias időben, de népszerű még az óvoda melletti játszótér is – mutatta be kérdésünkre a településvezető. Hozzátette:

a lakosság részéről szoktak érkezni igények új padok kihelyezésére, felújítására, illetve szívesen vesznek részt a helyiek közül faültetési akciókban is.

Ezeket igyekszik az önkormányzat lehetőségei szerint teljesíteni. Korábban képviselői felajánlásnak köszönhetően a forgalmasabb részekre helyeztek ki hulladékgyűjtőket is.

Nagyszabású zöldítésbe kezdett a hétvégén Sáránd is, ahol közösségi faültetésre invitálta az önkormányzat a helyieket, és összesen 400 darab facsemetét ültettek el a község közterületein. Ezzel együtt, az elmúlt három évben mintegy 2500 fát telepítettek a településen.

Bekecs Sándor