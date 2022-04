Ahogy a posztban olvasható, Debrecenben további együttműködés van kilátásban a Zöld Busz Program keretében a HUMDA-val. Ennek előzményeképp a helyiek már szeptemberben egy hónapon át próbálhattak ki ingyenesen egy solo elektromos autóbuszt.

Balázs Ákos úgy fogalmazott, Debrecen közlekedését folyamatosan zöldíteni szeretnék, ezért jelenleg egy teljesen elektromos csuklós autóbuszt tesztelnek a városban. Az elkövetkező két hétben a debreceniek ezt a járművet is ingyenesen kipróbálhatják.

A DKV közleménye szerint a Zöld Busz Program keretein belül április 5. és április 18. között, egy Mercedes-Benz eCitaro G autóbusz áll forgalomba Debrecenben. Mint írják, az eCitaro típus nem ismeretlen a városban. A szóló Mercedes-Benz eCitaro típus beszerzéséről a szerződést 2021. októberében kötötte meg az Omnibus Hungária Kereskedelmi Kft., az Inter Traction Electrics Kft. és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A 12 darab elektromos autóbusz várhatóan 2022. nyarán érkezik Debrecenbe.

A csuklós elektromos autóbusz 2022. április 4-én érkezett Szolnokról próba útjáról Debrecenbe. Az első nap készítették fel a járművet a tesztüzem megkezdésére. Az utasok 2022. április 5-től próbálhatják ki az elektromos tesztjárművet. A kéthetes próbaüzem során, 6-6 napot fog az autóbusz a városi forgalomban közlekedni. A jármű a tesztüzem ideje alatt két napon át napi 200 km-t, három napon át 150 km-t egy napon át pedig 100 km-t fog megtenni Debrecen utcáin.

A háromajtós elektromos tolócsuklós jármű 18 méter hosszú, klimatizált és teljesen alacsonypadlós kialakítású. Az autóbusz 146 utast tud egyszerre elszállítani, lelke a 7 modulos 441kWh összkapacitású LMP, lítium-metál-polimer akkumulátor, mely a jármű tetején kapott helyet. A jármű egy feltöltéssel akár 200 km-t is képes megtenni.

Az autóbusz töltése plug-in töltőberendezéssel, egyenárammal, CCS rendszerű csatlakozóval történik. Érdekes, hogy az elektromos autóbusz két hajtott futóművel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy nem csak a hátsó (C), hanem a középső (B) tengelyt is villamos kerékagymotorral szerelte fel a gyártó. Ennek a kialakításnak köszönhetően a nagy teljesítményt és vonóerőt megkövetelő üzemeltetési körülmények között is megfelelő teljesítményt nyújt a jármű. További előnyt jelent, hogy a második hajtott tengely generátorként is funkcionál, ami fékezéskor javítja az autóbusz energia-visszanyerő képességét.

Az elektromos autóbusszal a 3-as, 4-es és az 5-ös trolibusz és a 10-es, 10Y-os, 13-as, 18-as, 18Y os, 19-es, 22-es, 24-es, 33-as, 33Y-os, 34-es, 35-ös, 35Y-os, 36-