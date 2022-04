A debreceni Monolit-Épszer Kft. 2021 októberében csaknem 449 millió forint, a Monolit Profi Kft. pedig idén márciusban 206 millió forint összegű uniós pályázatot nyert, hangzott el Kelet-Magyarország egyik legnagyobb szerkezetépítő cégcsoportjának szerda délelőtti sajtótájékoztatóján, az ÁSZ rendezvényházban.

– Amellett, hogy nagyberuházások érkeznek Debrecenbe, fontos, hogy a kis- és középvállalkozások is fejlődjenek, hiszen ezek a cégek adják a foglalkoztatás mintegy ötven százalékát.

A kormány célja, hogy minél több uniós forrás jusson a hazai vállalkozásoknak, így minél versenyképesebbek lehetnek.

Mint tudjuk, az építőipar jelenleg eléggé hektikus. Bizonyos tüzépeken ugyanis már nem napi, hanem óránként változó árfolyamok vannak, a beszerzési nehézségek, az orosz-ukrán háború és a pandémia következtében – mondta köszöntőbeszédében Barcsa Lajos. Az alpolgármester úgy véli, a Monolit cégcsoport helyesen tette, hogy a fejlesztés mellett döntött, és egy raktárbázis létrehozásával az esetleges hiánytermékek tárolására is lehetőséget biztosít.

Kovács Ferenc a Monolit-Épszer Kft. tulajdonosa felelevenítette, hogy a cég számos neves épület alapját és szerkezetét építette meg országszerte. Köszönetét fejezte ki Debrecen városának, hogy minőségi projektek létrehozásában vehetnek részt, ezzel is szépítve a városképet. – A cég növekedése és a kibővült eszközpark szükségessé tette egy új telephely létrehozását.

A pályázat elnyerésével lehetővé vált a teljes infrastruktúra korszerűsítése, egy napelemes rendszer létrehozása és egy új raktárépületet megépítése.

Így a nagy mennyiségű anyagok raktározása mellett a meglévő gépeinket is képesek leszünk megfelelő módon tárolni, csökkentve az eszközök amortizációját – mutatta be Szabó Lajos a pályázat részleteit. A cégcsoport ügyvezetője hozzátette, a projekt részeként JCB márkájú földmunka- és rakodógépeket, valamint egy nagy teljesítményű hőszivattyút is beszereztek.

Emellett a termelés hatékonysága érdekében vállalkozói és menedzsment képzésekre is fordítanak a támogatási összegből.

A Monolit cégcsoport munkájának gyümölcse többek közt a Nagyerdei Stadion, a Nagyerdei Víztorony és a Szabadtéri Színpad, az Aquaticum Strandfürdő, a hajdúszoboszlói Aquapalace, a balmazújvárosi Kamilla Gyógyfürdő. Számos irodaházat szerkezetét is a cégcsoport emelte fel: úgy, mint a Forest Office, a Hajdú-Bihari Kereskedelmi és Iparkamara épülete, az Agora Irodaház és az IT Services Hungary épületét.

