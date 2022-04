Április 11-én, Debrecen város napján nemcsak azoknak a szívébe költözik szeretet, akik évtizedek óta a cívisvárosban élnek, hanem azok is szeretettel gondolnak Debrecenre, akiknek most menedéket, otthont nyújt a település. Homoki Gábor fotós Beregszászból érkezett a megyeszékhelyre, ugyanis az Ukrajnában kialakult helyzet miatt el kellett hagynia az otthonát.

– Korábban jártam már Debrecenben, akkor is nagyon tetszett, igazán nyüzsgő hely, mégis nyugalmat sugároz – fogalmazott a Naplónak Homoki Gábor, aki körülbelül 15 éve foglalkozik fotózással. Eleinte hobbi volt számára, viszont annyira beleszeretett, hogy ez lett a hivatása.

– Egyszerűen imádom elkapni azokat a pillanatokat, amelyek mellett nap mint nap elmegyünk, és sokszor nem értékeljük. Debrecen fotós- és utazószemmel is nagyon szép város, vidám, sokszínű és nagyon nyugodt, tehát az, ami jelenleg otthonról hiányzik – jegyezte meg. Mint elmondta, volt ideje az elmúlt időszakban több emberrel beszélgetni, és úgy látja, hogy mindenki nagyon segítőkész.

– Kárpátalján nincs baj, ott nincsenek harcok, az emberek feszültek a kialakult helyzet miatt, de szerencsére béke van. Az ok, amiért nekem el kellett jönnöm, az nem más, mint az aggódás, hogy mikor kapok egy katonai behívót, mikor állítanak meg az utcán, és adják a kezembe a nem kívánt sorsomat – mondta. Szerinte Debrecen egy nagyon békés város, és megnyugvást nyújt számára, hogy itt lehet. – Szeretném, ha a családom is itt lehetne velem, és együtt tudnánk kivárni ennek a háborúnak a végét, hazamehetnénk a mi kis Beregszászunkba. Addig is itt próbálok munkát találni és bízni abban, hogy mihamarabb vége lesz ennek a rémálomnak – hangsúlyozta lapunknak.

