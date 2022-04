Az a vonat elment

Két óra alatt bepakoltak, s elindultak, ekkor még nem tudták, hova mennek, mi vár rájuk. A férfiak otthon maradtak; anya, lánya és unokája vágott neki a bizonytalannak. Első gondolatuk az volt, hogy Szlovákiába mennek, de amikor Csapra érkeztek, akkor az a vonat már elment, így a Záhonyra tartóra szálltak fel, az éjszaka közepén. Akik előbb útra keltek, még zsúfolt szerelvényekkel lépték át a határt, nekik már valamennyivel kényelmesebb volt az utazás, de villanyt nem kapcsolhattak, nehogy célponttá váljanak. A többórás vonatúton az ablakon kinézve hatalmas világosság és tüzek kendőzetlenül árulkodtak arról, hol robbant újabb bomba. Buszenka, a tacskó szükségleteit visszatartva 13 órán át utazott egy táskában.

Jevgenya és fia, Danyil lassan egy hónapja vannak itt

Forrás: Tóth Imre

Három éjszakán át nem aludtak, Záhonyban egy sportcsarnokban töltöttek egy estét, azonban az idegesség és az őket körülölelő nyugtalanság izgága zaja nem hagyta pihenni a napok óta ébren lévő, férfiak nélkül maradt családot. Záhonyban hajnal négykor nyitott a jegypénztár, ukrán önkéntesek jegyet váltottak nekik egy Hajdúszoboszlóra tartó vonatra, a fürdővárosba megérkezvén a Lorena étteremben igazították el őket, s kaptak helyet a kollégiumban.

Szmisinva és a fiai a Szép Ernő-kollégiumban kaptak menedéket, a férfi nélkül maradt család élettere most ez a szoba

Forrás: Tóth Imre

Kizárhatatlan aggodalom

Bár biztonságban vannak, nyugtuk itt sincs. Folyamatosan nézik a híreket, érthető módon nem tudják kizárni gondolataikból az aggodalmat. Tartják a kapcsolatot a család férfi tagjaival, akik védelmi bázisokon vannak, de a mindennapokra ólomnehéz súlyként nehezedik a hiányuk és a bizonytalanság. Viktoria megosztotta, nagyon hálásak a magyaroknak, kedvesen fogadták őket, minden segítséget megkapnak. De mégsem az igazi itt. Ukrajnában van egy hétvégi házuk, ahol már gondozná az epret, a hagymát már elültették, lassan a krumpli vetése következne. Hiányzik neki a kerti munka, gondozná a virágait, otthon. Egyelőre nem teheti meg, még nem biztonságos hazatérni, de ha eljön az idő, mint mondta, 15 perc alatt összepakolnának és indulnának. A sors furcsa fintora pedig az, hogy az ő ereikben is csörgedezik orosz vér: Viktoria édesapja orosz volt. Ebben a háborúban azonban – mint oly sok minden más – ez nem számít.

Ez már nem csak az adományokról szól

Az orosz–ukrán háború kitörését követő napokban már megkezdődött a munka a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központban. Először 15 menekült érkezett a fürdővárosba, nekik akkor még a krízisszállón tudtak menedéket adni. Majd folyamatosan jelentek meg a háború borzalmai elől menekülő főként nők és gyerekek. – Ekkor már minden reggel megbeszélést tartottunk a polgármesterrel, úgy döntött az önkormányzat, hogy a Szép Ernő-kollégiumnak az egyik szintjét megnyitják, valamint az In Hotel felajánlotta, hogy teljes egészében menekült­ellátó hely lesz – idézte fel a szűk másfél hónapja történteket Holácsik Marianna intézményvezető.

A hotelben százötven, a kollégiumban ötven, a Hajdú Campingben pedig több mint negyven embert tudnak elszállásolni, ők biztonságot, ellátást és mindennemű segítséget megkapnak. Így az önkormányzati ellátású helyeken több mint kétszáz főről gondoskodnak, azonban ha a magánszálláshelyeket is belevesszük az összesítésbe, csaknem hatszáz Ukrajnából érkező él hosszabb-rövidebb ideje Hajdúszoboszlón. A létszám állandósulni látszik.

Mindennapi problémák

Azt fontos látni, hogy a napi gondoskodás nem abban merül ki, hogy biztosított a szállás és napi háromszori étkezés. – Az adományozás most már a legkevesebb gond, rengeteg felajánlást kaptunk. Számos egyéb probléma merül fel, például a napi ügyintézéseknek, az Idegenrendészeti Hivatalba szállításnak, az orvosi ellátásnak megszervezése. Múlt héten például volt egy olyan esetünk a kollégiumban, hogy egy 19 éves anya kétéves gyereke nagyon belázasodott, a klinikákra került. Mi pedig ott maradtunk a többi gyermekével, egy nyolc hónapos ikerpárral és egy rendezetlen jogállással, mivel nem volt szülői felügyelet, mert az anya bement a kórházba – osztott meg egy esetet a sok közül.

Pergő Krisztina (balról) és Holácsik Mariann

Forrás: Tóth Imre

– Van egy kiskorú kismamánk, aki törvényes képviselő nélkül van itt. A nagymama szeretné magához venni a gyereket születés után, keressük ennek a jogi megoldását, ebben segít nekünk Györgyi Zoltán, a járási hivatal vezetője – mutatott be egy másik akut problémát Pergő Krisztina, a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egységvezetője. Több kismama is érkezett Hajdúszoboszlóra, és rengeteg gyerek – a szolgálat 60-70-ről tud –, nekik védőnői, valamint orvosi ellátást kell biztosítani. A hajdúszoboszlói háziorvosok egymás között beosztva vállalták azt, hogy rendelési időn túl fogadják az ukránokat, a védőnők pedig kijárnak a szálláshelyekre. A gyógyszerköltségeket azonban felajánlásokból a kistérségi központ állja. – Hétfőre szerveztünk egy buszjáratot az Idegenrendészeti Hivatalba, hogy megkaphassák a menekültstátuszt – mondta Holácsik Marianna. Kitért arra is, mindez azért fontos, mert ha megvan a menekültstátus, létfenntartási támogatást kaphatnak itt tartózkodásuk idejére. Azt is látni kell, hogy akinek van Ukrajnában járandósága, például nyugdíja, az megkapja, s Magyarországon is hozzáfér. Az, hogy munkát vállalnak-e, az rajtuk és a hozzáállásukon múlik.

A családoktól kapott szeretet kárpótolja őt

Kovács-Verdes Nikolett a háború kirobbanása óta szerepet vállal ebben, az első hétvégén férjével a határon segédkeztek, már akkor családoknak segítettek eljutni Szoboszlóra. Ahogy az önkormányzat, a vállalkozók, a magánszemélyek által elkezdett kiépülni a helyi rendszer, táblázatba rendezték a szálláshelyeket, s ahogy jöttek a megkeresések a határról, össze tudták kötni a szállásadókkal az ide érkezőket.

Kovács-Verdes Nikolett (balról) a kezdetektől önkéntes

Forrás: Tóth Imre

– Az első hullámban még inkább azok jöttek, akik a családjukat féltve kocsiba ültek, és lesz, ami lesz alapon elindultak. Van, aki mentőbuszokkal érkezett, őket a határon irányították ide – osztotta meg tapasztalatait. Az első két hétben főként éjszaka fogadták a menekülteket, ebben az időszakban sokat éjszakázott. Mivel mára egyre kisebb a fluktuáció, így már nem az elhelyezésben, sokkal inkább a mindennapi problémák megoldásában segédkezik. Nikolett lassan másfél hónapja végzi megfeszítetten az önkéntes munkát. – Nagyon érzékeny típus vagyok, a barátaim, családom nagyon féltenek, de én úgy érzem, ha nem ezt csinálnám, hanem otthon a híreket nézném, akkor sokkal rosszabb lenne. Minden egyes család, amelynek segítünk, az elégtétel nekem, olyan szeretetet kapok tőlük, ami kárpótol – vallja. Nikolettnek három gyereke van, míg ők iskolában, óvodában vannak, addig önkénteskedik. De az is gyakran előfordul, hogy a gyerekek vele tartanak, jó barátságokat alakítottak ki a velük egykorúakkal.

