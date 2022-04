Fellobogózott főutca és havas, esős időjárás várta a vasárnap reggel voksolni indulókat Nádudvaron. A havazás nem példa nélküli e helyt ilyenkor, hiszen két évtizede ugyanígy hullott némi téli csapadék a tavasz közepéhez közeledve a parlamenti választások napján. A településen „ősi” hagyomány, hogy választási napokra a nemzeti színű és a város zászlók párosai ékítik a központot, mondván ünnep ez a nap, a demokrácia ünnepe. Valóban így érezhet az itt élők többsége, hiszen a Napló nádudvari tudósítója is frissen borotválkozva érkezett a lakóhelyileg illetékes 1. számú szavazókörbe – ezen kívül még hat hivatalos helyen adhatták le voksukat az országgyűlési választás és népszavazás okán az itteni jogosultak.

Ilyen ünnepi „körítés” közepette indult ugyanezen szavazókörbe első nádudvari országgyűlési választására Sütő Brigitta is, aki - mivel csupán három és fél éve él a Hortobágy széli kisvárosban - csak a 2019-es helyhatóságin tudott itt az urnákhoz járulni. Most azért jött a reggeli órákban élni választópolgári jogaival, mert fontosnak tartja, hogy kifejezze ezúton is véleményét az ország ügyeinek alakulásáról, de hamarosan indulnak családostul Józsán élő édesapjához, köszönteni őt születésnapja alkalmából.

Marján László