A különleges ösvény, amelyet Böjte Csaba ferences rendi szerzetes Székelyhídra álmodott meg, Krisztus tanításaival kísér majd végig a szerelem útján. A projekt jelenlegi állásáról Berekméri Dalma, a projektet összefogó Halápon a Gyermekekért Egyesület elnöke számolt be a Naplónak.

Elmondta, hogy az elmúlt időszakban sikerült a kilenc állomást (önismeret, döntéshozatal, ismerkedés, udvarlás, leánykérés, intimitás, jegyesség, házasság) jelölő oszlopot elhelyezni a területen.

Mivel a táblák nehezek, ezért megfelelő alapot készítettek, betonozták a vas­szerkezeteket, így már minden időjárási körülménynek megfelelnek. Az oszlopokra felkerültek a Csíksomlyón elkészült táblák is, áll a székely kapu, és elkészült a fogadóépület alapja is. Az ösvény mentén elhelyezték a padok alapjait. Szerencsére sokan támogatják az ösvény létrejöttét, a segítség az országon belül több megyéből, sőt, még az országhatáron túlról is érkezett. Hajdú-Bihar települései mellett Bács-Kiskun megyéből Kiskőrös, Szabadszállás és Kiskunfélegyháza települések a Petőfi-emlékévhez kapcsolódva veszik ki a részüket a projekt megvalósításában.

Emellett Budapestről és Németországból is jelentkeztek örökbefogadók.

Az állomások mindegyike gazdára talált, viszont a projekt teljes befejezéséhez még várnak felajánlásokat. Az állomásokon kívül is akadnak olyan szabad területek, amelyeket örökbe lehet fogadni, ilyen például a közösségi tér. A projekt koordinálói fizikai és anyagi segítséget is szívesen fogadnak, így egyebek mellett bontott-tégla-felajánlást is várnak az ösvény kialakításához. – Az ösvény biztosan elkészül nyárra, a remények szerint július elején befejezzük. A legnagyobb feladat, ami még ránk vár, az ösvény és a közösségi tér kialakítása, ehhez szakemberre is szükségünk lesz – mondta el az egyesületi elnök.

BBI