Dr. Pál Miklós, a választási bizottság elnöke adta át a megbízólevelét Bodó Sándornak, a Hajdú 5-ös választókerület ismét megválasztott országgyűlési képviselőjének kedd délelőtt a hajdúszoboszlói polgármesteri hivatalban.

Forrás: Tóth Imre

Az április 3-i parlamenti választásokon 26 ezer 982 szavazattal a voksok 60,61 százalékát szerezte meg. A képviselő ezúttal is megköszönte a választási iroda munkáját, valamint a választópolgárok bizalmát.

– A következő feladatunk természetesen az építkezés lesz, ebben is maximálisa számítok a településvezetőkre, a vállalkozókra, egyházakra, civil szervezetekre, vagyis mindazokra a partnerekre, akikkel eddig is dolgoztunk. Nagy szeretettel fogadom a következő időszakban is akár a helyi, akár a megyei sajtó érdeklődését, mert az a feladatunk, hogy nyilvánosságot is biztosítsunk annak a munkának, amit végzünk – osztotta meg gondolatait Bodó Sándor.

