Az országgyűlési választásokkal egy napon tarják a kormány által kezdeményezett úgynevezett gyermekvédelmi népszavazást is, melynek kérdései a tavaly elfogadott gyermekvédelmi törvény egyes rendelkezésével kapcsolatosak.

A népszavazáson részt vevők az alábbi négy kérdésre adhatnak választ: 1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak? 2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? 3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be? 4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Gyermekeik jövője érdekében



Az általunk megkérdezettek többsége szerint fontos, hogy az emberek ezekben a kérdésekben is adják le a válaszaikat gyermekeik, unokáik jövője érdekében. Éppen ezért a kérdésünkre választ adó szavazók többsége kérte és érvényesen kitöltötte a népszavazási lapot április 3-án.

Egyebek mellett Hosszúpályiban és Tépén is érdeklődtünk a témával kapcsolatban. Itt azt tapasztaltuk, hogy a vidéki településeken nem mennek el az emberek a lehetőség mellett, továbbá mindannyian egyetértettek abban, hogy – már csak a saját gyermekeik jövője miatt is – felelősségük a véleményük kinyilvánítása a témában. Bár volt olyan választópolgár, aki úgy nyilatkozott, szerinte hazánkban a következő időszakban a járványhelyzet és az orosz-ukrán konfliktus hatásai, továbbá a gazdaság helyreállítása miatt is lesz elegendő probléma, amire megoldást kell találnia az ország vezetésének, mégis fontosnak érezte, hogy a gyermekvédelmi népszavazást illetően is kifejthesse a véleményét.

BS, BBI