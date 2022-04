A szeszélyes április első napjai jeget, esőt, vasárnap reggelre pedig hóleplet hoztak Földesre. Tóth László családja a tavaszi télben Nóra kislányukkal kora délelőtt a református templom melletti 2. számú szavazókörbe indult szavazni. Mint elmondták, Kiss Miklós nagypapa is velük tartott volna, de az egyik körzet választási delegáltjaként már kora reggel megkezdte egy másik körzetben munkáját. Nóra apukája pedig Püspökladányban él majd ma még választójogával. Fontosnak tartották a részvételüket mindkét szavazáson, mert a választás és a népszavazás eredménye saját családi életükre, kislányuk jövőjére is kihat. Sok egyéb hatása mellett az sem mindegy, hogyan fog fejlődni a magyar vidék, a mezőgazdaság, lesz-e helyi munkahelyteremtési lehetőség. Családjuk is sok szállal kötődik a mezőgazdasághoz. Bizakodnak abban, hogy sokan élnek választójogukkal, és a népszavazásban is részt vesznek.

A kislányuk jövőjére indultak szavazni | Forrás: Péter Imre

Százévesen személyesen szavazott

Érdeklődve várja majd az esti a választási híreket a hármas körzet legidősebb szavazója, a századik évét januárban betöltött Kóti Sándorné. Nem kért szavazóurnát lakására. Egy órával a déli harangszó előtt Vilma lányával érkezett, aki segített neki a szavazásban. Vilma néni rosszul lát, de emlékezete friss. Emlékeiben kutatva elmondta: eddigi hosszú életében sok szavazást megélt már, örült a jóknak, szomorkodott a rossz eredményt hozóknak. Gondolatai ma is visszaszállnak fiatalságainak éveire, amikor még Földes más járásokhoz tartozott. Akkor is sok párt képviselője indult. Az sem volt ritka, hogy a falu kocsmái előtt hordószónokok borkiméréssel kértek támogatókat, próbálták meggyőzni a szavazókat. Ma már más a világ. Reménykedünk egy békésebb, vírusmentes világban - fejezte be gondolatait.

Péter Imre