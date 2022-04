A szakcsoport három éve alakult meg, a tagjai azóta igyekeznek aktív közösségi és kutatói hálózatot kiépíteni. A céljuk nem más, mint a Hajdú-Bihar megyéről, továbbá a térségről már megszerzett ismereteiket továbbadni, széles körben megismertetni, hogy azok ne csak a városon, vagy az egyetem berkein belül maradjanak meg. A fiatal tehetségek egykori és mai pillanatokat kutatnak, feltárják a megye kulturális értékeit, azokat bemutatják és őrzik is.



Kérdésünkre Vadász Márton mesterszakos hallgató, a szakkollégium vezetője és az esemény moderátora elmondta: elsődleges cél, hogy a megye kutatóinak lehetőséget biztosítsanak, de nyitottak más térségekből származó kutatók előadásaira is.

A csütörtöki, s egyben első ilyen találkozó alkalmával Hajdú-Bihar megye településeinek érdekességeit osztották meg az érdeklődőkkel az előadók. Voltak, akik több éves feltérképezésük eredményét tárták a közönség elé, de előfordult egy adott kutatási koncepció bemutatása is. Szó volt egyebek mellett a hajdúnánási 1945-ös házhelyosztás jelentőségéről; Varga Gyula debreceni kutató hagyatékát érintve építészeti vizsgálatokról; de a hortobágyi pásztorélet, és annak eszközei, továbbá a modern maszkviselés is terítékre kerül.



A tudományt népszerűsítő előadások friss, hiteles adatokat, széles és megalapozott kutatási eredményeket tártak a hallgatóság elé. A fiatalok a jövőben másutt is tartanak majd prezentációt, az előnyt ebből a szempontból is Hajdú-Bihar megye élvezi, ugyanakkor fontosnak tartják azt is, hogy egyebek mellett a határon túli magyar közösségek is megismerkedjenek ezekkel a feltárásokkal.

