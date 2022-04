Az általános felvételi eljárásban február 15-ig jelentkezhettek elektronikus úton a továbbtanulás előtt állók a hazai felsőoktatási intézményekbe.

A Debreceni Egyetemre ebben az évben is sokan felvételiztek: az első helyen 8444 diák jelölte meg a DE valamelyik képzését, összesen pedig 15 314-en jelentkeztek az intézménybe

- írja az unideb.hu.

Ezzel a Debreceni Egyetem továbbra is a legnépszerűbb vidéki egyetem, és országosan is megtartotta előkelő pozícióját a hazai felsőoktatási intézmények között; összesítésben a második az Eötvös Loránd Tudományegyetem mögött. A tavalyi évhez hasonlóan kiemelkedően teljesített a hazai viszonylatban a Debreceni Egyetem, az összes jelentkező aránya ezúttal is meghaladta a 15 százalékot.

Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese az általános felvételi eljárás kapcsán a hirek.unideb.hu-nak elmondta, hogy a mostani eredmény is jól tükrözi az egyetem erejét és elismertségét.

- A DE több mint fél évtizede Magyarország második legnépszerűbb felsőoktatási intézménye. Ezt az előkelő pozíciót az idén is őrzi, azzal együtt, hogy már második éve sikerült elérni és meghaladni országos méretekben az összes egyetemi jelentkezők 15 százalékát. Egyetemünk töretlen népszerűsége elsősorban az itt folyó képzések nemzetközi színvonalának, gyakorlatorientáltságának, a debreceni diploma elismertségének, valamint az országosan egyedülálló színvonalúnak nevezhető hallgatói szolgáltatásoknak, az egyetemisták számára biztosított kiemelkedő életkörülményeknek, tanulási feltételeknek köszönhető. Ezek mellett a Debreceni Egyetem számos más olyan sajátossággal is rendelkezik, amelyek vonzóvá teszik a felsőoktatási intézményben továbbtanulásukat tervező leendő hallgatók körében – fogalmazott a rektorhelyettes.

2022-ben is a gazdaságtudományi terület volt a legnépszerűbb, a legtöbben első helyen – szám szerint 3470-en – a Gazdaságtudományi Kar képzéseit jelölték meg. A második a Bölcsészettudományi Kar lett, ide összesen 3141-en jelentkeztek. Hagyományosan közkedvelt az Általános Orvostudományi Kar, ahova 2016-an adták be a jelentkezésüket, az Állam- és Jogtudományi Kar képzéseit pedig 1499-en jelölték meg.

Az alapképzéseket a Debreceni Egyetemre első helyen jelentkezők 62,6 százaléka, a mesterképzéseket 16,6 százalék, az osztatlan képzéseket 14,6 százalék, a felsőoktatási szakképzéseket pedig 6,2 százalék választotta.

A magyarországi felsőoktatási intézményekbe összesen 99 ezer 192-en jelentkeztek. Országos szinten is a gazdálkodástudományi, a műszaki, a bölcsészettudományi, a pedagógusi, az orvos- és egészségtudományi, valamint az informatikai területek voltak a legnépszerűbbek. Az alapképzésekre a felvételizők 64 százaléka, a mesterképzésekre 18, az osztatlan képzésekre 12, a felsőoktatási szakképzésekre pedig 6 százalék jelentkezett.

Az elektronikus felületet a tervek szerint április 20-án nyitják meg újra, ekkor indulhat majd az e-ügyintézés. A jelentkezési sorrenden egyszer lehet változtatni, erre, valamint a hiányzó dokumentumok pótlására július 7-ig van lehetőség. A ponthatárokat várhatóan július 21-én hozzák majd nyilvánosságra.