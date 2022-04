Ha a húsvéti hit és megújulás erői határoznak meg bennünket, akkor nem a halálos erők fognak győzni a történelemben, hanem az emberi élni akarás és a jó szándék erői, mert mindezek Istenből táplálkoznak, az élet urából. Ez még akkor is így lesz, ha a gyűlöletvezérelt ember képes ma is megvalósítani a „feszítsd meg”-et embertársaival szemben – mondta Fekete Károly püspök-lelkipásztor vasárnap Nagytemplomban. Az ünnepi istentiszteleten úgy fogalmazott: az ártatlanok értelmetlen háborús haláláról ma is tud Isten.

– Annak nevében, ki a holtakat feltámasztotta. Annak nevében, ki feltámadott, tiltakozzunk a halál ellen! Aki az élet diadalában hisz, annak feladata, hogy azt az átfogó békességet munkálja minden erejével, amelyikkel Jézus beköszönt a tanítványoknak húsvét estéjén: „Békesség nektek!” Küzdjünk ugyanúgy a halál ellen az életért, ahogyan Isten tette – jelentette ki.

HaBe