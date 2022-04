Több mint két éve, hogy végleg bezárt a Magyar Posta Zrt. debreceni üdülője. A Nagyerdei körúton lévő ingatlanban 2020. január elsejétől nem fogadnak vendégeket.

Az állami vállalat azért döntött a bezárás mellett, mert az üdülő kihasználtsága az utóbbi években jelentősen visszaesett, így aztán tetemes veszteséget termelt a fenntartása.

A cég egyébként ugyanekkor – hasonló okok miatt – a balatonalmádi üdülőjét is bezárta, és 2021 szeptemberében kérdésünkre azt közölte: a közeljövőben megjelenik az értékesítéshez szükséges nyilvános pályázati felhívás. Az egykor népszerű szálloda tavaly év végén aztán tulajdonost is váltott, derül ki abból az e-mailből, amelyet újbóli megkeresésünkre a Magyar Posta Társasági Kommunikációs Osztálya küldött. Ebben azt írják: az ingatlan értékesítése 2021 decemberében megtörtént, a vevő pedig a Tiszántúli Református Egyházkerület. Az adásvétel kapcsán megkerestük az egyházkerület kommunikációs osztályát, a többi között arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon milyen funkciót szánnak az épületnek.

Válaszukból megtudtuk: az üdülőt a hivatalos ingatlanforgalmi értékbecslésben meghatározott áron, 1,2 milliárd forintért vásárolták meg.

A jövőben a frekventált helyen lévő ingatlant nem szállodaként, hanem missziós célokra, oktatási-nevelési központként szeretnék hasznosítani. Ennek stratégiai tervezését és kidolgozását 2022 januárjában megkezdték. Hangsúlyozzák: új egyházi szolgálatokat akarnak az épületben megvalósítani, az ehhez szükséges működési feltételek kialakításán, továbbá a hatósági engedélyek beszerzésén intenzíven dolgoznak az egyházkerület szakemberei. Az épületet egyébként igen jó állapotban vették át a postától, az új funkciókhoz igazodó esteleges felújításokról, átalakításokról, azok költségeiről azonban egyelőre részleteket nem tudtak közölni. Mindenesetre úgy tűnik, hogy az ingatlan nem sokáig áll már üresen, várhatóan lesz olyan oktatási-nevelési funkció, amely már idén szeptemberben ott kezdi meg tevékenységét, és az átalakítások üteme is ehhez az időponthoz igazodik – írják.

A postás üdülőben bezárásáig 30 szoba várta a pihenni vágyókat.

A szobákat LCD-televízióval, széffel, hűtővel és légkondicionáló berendezéssel szerelték fel. A két-, három-, négy- és ötágyas szobák mindegyikéhez fürdőszoba tartozott, az akadálymentesített épületben drinkbár és biliárdszoba is szolgálta a vendégek kényelmét. A 200 fős étteremben svédasztalos reggelit szolgáltak fel, de félpanziós ellátást is lehetett választani. Gyakran külső rendezvényeket is tartottak az üdülőben, ahol külön konferenciaterem is volt, de wellnessközpontot, szaunát és fitnesztermet, a gyerekeknek pedig játszóházat is kialakítottak. Az épület ötödik emeletén pedig panorámás tetőterasz található. Az ingatlan több mint 3 ezer négyzetméteres telken fekszik, az épületen nagyjából 11 éve jelentős felújításokat végzett a Magyar Posta Zrt., amely a bezárást követően is igyekezett jó gazdája lenni a hotelnek, nem hagyta lepusztulni a szállodát.

