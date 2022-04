Az eseményen Balázs Ákos alpolgármester kiemelte, a vidéki Magyarországon először, Debrecenben alakult önkéntes mentőegyesület 116 évvel ezelőtt. – Akkor egy fiatal debreceni orvos kezdeményezése mellé álltak oda a város polgárai. A helyzet azóta sem változott, a cívisek ugyanolyan összetartóak maradtak. A mai rendezvény során is egy alapítvány állt egy ilyen fontos ügy mellé, és most is van olyan vállalkozó, aki támogatásáról biztosította a kezdeményezést, illetve részt vett minden, a mentőkkel kapcsolatban lévő szerv is, jó példát mutatva a debrecenieknek – mondta az alpolgármester, aki az újraélesztés elsajátításának fontosságára is felhívta a figyelmet.

Dr. Korcsmáros Ferenc, az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója úgy fogalmazott, annál sürgősebb ellátási igény nem létezik, minthogy valaki a hirtelen keringésmegállás állapotában szenved.

Ez átlagosan naponta 70 állampolgárral történik meg. Sajnos azt látjuk, hogy általában 20-30 százalékban részesülnek elsősegélynyújtásban

– emelte ki, szintén utalva a lakosság edukációjának fontosságára.

Kovács Ferenc tü. dandártábornok, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója hangsúlyozta, az esemény egy különleges nap volt, ahol a mentőalapítvány és az együtt dolgozó társszervek közösen adhatták át tapasztalataikat az embereknek, a leendő megmentőknek.

Bacsó Attila rendőr alezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának osztályvezetője a rendezvénnyel kapcsolatban örömét fejezte ki, illetve felhívta a járművezetők figyelmét arra, a passzív biztonsági eszközök használatával szintén nagyobb tragédiákat kerülhetünk el.

Gulyás Gábor mentőtiszt, a Debreceni Mentőalapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta,

egyetlen rossz dolog létezik ilyen esetekben, a meg nem kezdett újraélesztés.