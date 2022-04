A szervezet a háborús területeken maradt bajbajutottak megsegítésére és az érkező menekültek támogatására alakította ki új központját a cívisvárosban. A Naplónak a debreceni iroda vezetője, a nemzetközi szervezet al-delegációvezetője, Elena Sessera adott interjút. Kiemelte, hogy az egyik legfontosabb feladatuk összehozni a szétszakadt családokat Magyarországon és Ukrajnában, a szervezet központi keresőszolgálatán keresztül. Legfontosabb alapelveik, a semlegesség, függetlenség és pártatlanság teszi lehetővé, hogy háborús konfliktusok esetén akár a frontvonalig is eljussanak. Ukrajnában csaknem 700 önkéntesük segít adományosztásban, fogvatartottak látogatásában, sebesültek ellátásában. A napokban a közösségimédia-felületein több támadás is érte a Vöröskeresztet, melyek oroszbarátnak címkézik a szervezetet. Elena Sessera rámutatott: ahhoz, hogy minden félnek segíteni tudjanak, elengedhetetlen, hogy mindenkivel kommunikáljanak, aki érintett a háborúban.

Forrás: MW-archív

Miért Debrecen lett a regionális logisztikai bázis egyik helyszíne?

Amint elkezdődött a konfliktus, a Nemzetközi Vöröskereszt úgy döntött, hogy több központot hoz létre a környező országokban. Magyarországon Budapesten és Debrecenben, Lengyelországban, Romániában és Moldovában vagyunk jelen, emellett fontolgatjuk, hogy Szlovákiában is létrehozunk egy bázist. Magyarországon két céllal működtetjük központunkat. Az egyik, egy nagy logisztikai központ kialakításával a humanitárius segélyszállítmányokat el tudjuk juttatni Ukrajnába, a másik, hogy a Vöröskereszttel támogassuk a háború elől menekülők humanitárius megsegítését. Ebben a budapesti irodánk is reszt vesz, ahol együtt dolgozunk a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségével, valamint a helyi hatóságokkal. Magyarországon nem először van jelen a nemzetközi szervezet, évekkel ezelőtt központi megállapodást kötöttünk a magyar kormánnyal, amivel 2019-ig voltunk jelen Budapesten, látogattuk és segítettük az ideérkező migránsokat. Így vettük fel újra a kapcsolatot és kezdeményeztünk párbeszédet a magyar kormánnyal.

Milyen speciális munkát igényel a Vöröskereszt szervezeteinek részéről, hogy nagyrészt csonka családok érkeznek a fent említett országokba a háborús területről?

Ebben a helyzetben a legfontosabb célunk a szétesett családok újraegyesítése, együttműködve a Magyar Vöröskereszttel. Igyekszünk felvenni a kapcsolatot és összehozni a családtagokat Magyarországon és Ukrajnában. A központi keresőszolgálaton keresztül támogatjuk a családtagjaikat elvesztett embereket, ez a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottságának, a helyi szervezeteinek és nemzetközi szövetségeinek mandátumban is megfogalmazott fő tevékenységünk a veszélyhelyzetekben.

Forrás: MW-archív

A szervezet alapelvei között az emberiesség mellett talán a három legmeghatározóbb a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség. Ennek fényében az oroszok és az ukránok egy­aránt számíthatnak a Vöröskeresztre?

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsünk a konfliktusban érintett embereknek. Ez a pártatlanság alapelve: mi a háború áldozatait segítjük és támogatjuk, ez azokra a katonákra is vonatkozik, akik fogságba, börtönbe vagy kórházba kerülnek, és meglátogatjuk őket. Nagyon erős kötelezettségvállalásaink vannak, melyeket a genfi egyezmény és a nemzetközi humanitárius jog is taglal arra vonatkozóan, hogy segítséget nyújtsunk a fogságban lévőknek, a sebesülteknek, vagy akik bármilyen módon érintettek a konfliktusban. Ebbe beletartozik a polgári lakosság is, bárhol és bárki számíthat a segélynyújtásra, a családtagjaik felkutatására, az alapvető infrastruktúra helyreállítására, mint a vízellátás vagy a megélhetés feltételeinek megteremtése.

Ukrajnában milyen területeken van most a legnagyobb szükség a Vöröskereszt munkájára?

Kórházaknak szállítunk gyógyászati ellátmányt, mentálhigiénés támogatást nyújtunk a menedékhelyeken, például Szlavjanszkban és Szeverodonyeckben. Az ukrán szervezettel szorosan együttműködve néha személyesen, olykor telefonon segítünk a mentálhigiénés támogatásban, de egészségügyi felszerelést is eljuttattunk már a berdjanszki kórház számára. Debrecenből és Romániából több mint ezer tonna egészségügyi felszerelést, vizet, élelmiszert és háztartási eszközt szállítottunk az elmúlt hónapban. Jelenleg hat-hétszáz kollégánk dolgozik Ukrajnában, sok a kihívás, többek között a biztonsági helyzet miatt, de az Ukrán Vöröskereszttel együttműködve minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ezek a szállítmányok megérkezzenek oda, ahová kell. Tekintettel a rendkívül törékeny biztonsági helyzetre, nincs lehetőségünk mindenhová eljutni, de közel vagyunk a frontvonalhoz. Az egyik fő oka annak, hogy a konfliktusban érintett területen kívül hoztuk létre a logisztikai központot, éppen a segélyszállítmányok biztonsága és a folytonossága.

Forrás: MW-archív

A hadsereg ebben a helyzetben bármilyen humanitárius szállítmányt lefoglalhat és a hírek szerint néha meg is teszi. Hogyan biztosítja a Vöröskereszt, hogy az adományok valóban célba érjenek?

Ezeket a szállítmányokat az Ukrán Vöröskereszt osztja szét, mindig végigkísérjük a szállítmányokat és informáljuk a háborús feleket, hogy tudjanak az érkezésünkről. Eddig minden konvojunk célba ért.

A Nemzetközi Vöröskereszt Bizottságának elnöke nemrég Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel találkozott, emiatt az utóbbi napokban több támadás érte a szervezetet, melyben a kritikusok oroszbarátnak titulálják a szervezet tevékenységét.

Az, hogy valakivel kezet fogunk, még nem jelenti azt, hogy az oldalán állunk. Minden konfliktushelyzetben, ahol jelen vagyunk, kórházakat látogatunk, sebesülteket látunk el, vagy meglátogatjuk a fogságba esett embereket és családtagjaikat. Ahhoz, hogy mindazt meg tudjuk tenni, amivel segíthetjük a konfliktusban érintetteket, elengedhetetlen, hogy mindenkivel kommunikáljunk, aki érintett az atrocitásban. Ahhoz, hogy egy nemzetközi, fegyveres konfliktusban segítsünk, tárgyalnunk kell a háborúban részt vevő felekkel. Az orosz külügyminiszterrel történt találkozó előtt Maurer elnök Ukrajnába is ellátogatott, mert biztonsági garanciákat kellett szereznünk ahhoz, hogy a frontvonalig el tudjuk juttatni a segítséget. A civil lakosság Mariupolból Oroszországba történő erőszakos áttelepítésével is megvádoltak bennünket. Hangsúlyoznom kell, hogy a Vöröskereszt soha nem járult hozzá sem ehhez, sem az ehhez hasonló áttelepítésekhez. Ez az ellenünk irányuló kampány viszont jelentős biztonsági kockázatot jelent a mozgalom minden tagjának, aki Ukrajnában dolgozik, emellett jelentősen csökkentheti a segítségnyújtás hatékonyságát.

Forrás: MW-archív

Mi lehet az okuk ezeknek a támadásoknak?

Sokan nincsenek tisztában a Vöröskereszt szerepével és a legfontosabb alapelvével: semlegesség, függetlenség és pártatlanság. Nem tudják elképzelni, hogyan lehet semlegesnek, pártatlannak és függetlennek maradni a háborúban, pedig ez az egyetlen módja annak, hogy segíthessünk. A Nemzetközi Vöröskereszt Bizottsága csak így emlékeztetheti arra az érintetteket, hogy a háborúnak is vannak szabályai. Épp a semlegesség, a függetlenség és a pártatlanság a kulcsa annak, hogy nagyon sok konfliktushelyzetben csak a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, a helyi Vöröskereszt vagy Vörös Félhold szervezetei tudnak segíteni. Mi mindig az áldozatok oldalán állunk, a humanitárius tárgyalás pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy elérhessük, akiknek szüksége van ránk. Lehet, hogy időbe telik, míg eredményeket érünk el, ezzel tisztában is vagyunk, de csak humanitárius diplomácián, tárgyaláson és akciókon keresztül vagyunk képesek végül ajtókat megnyitni és biztosítani a konfliktusban érintettek elérését, a segítségnyújtást és a védelmet.

Szakál Adrienn