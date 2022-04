Az előfoglalási adatok alapján már most több szállásfoglalást adtak le a húsvéti hosszú hétvégére, mint 2019-ben – közölte a szallas.hu a napokban az MTI-vel. Adataik szerint, ha nem csökken az utazási kedv, akkor az utolsó pillanatos foglalások beérkezésével kiemelkedő lehet a húsvét, a 2019-es ötödével vagy akár negye­dével is több foglalás várható. A bruttó közvetített forgalom már most megdöntötte a 3 évvel ezelőtti rekordot, 58 százalékkal túlszárnyalta azt. Minden harmadik vendég hotelt választott, 26 százalékuk apartmant és körülbelül minden ötödik alkalommal vendégházat foglaltak. A panzió 16, míg az egyéb kategória 4 százalékban részesült a foglalásokból. Minden negyedik ember wellness-szállást választott a hosszú hétvégére, a legkeresettebb úti célok között tudhatjuk Hajdúszo­boszlót. Hajdúszoboszlón erős érdeklődés mutatkozott az ünnepi időszakra, az utolsó napokban tovább fokozódva, ez magas foglaltságot eredményez. Tulajdonképp telt házról számoltak be a kollégáink – tájékoztatta a Naplót Lévay Enikő, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Desztináció Menedzsment Iroda ügyvezetője.

Az ország minden szegletéből érkeznek kirándulók Hajdúszoboszlóra és Debrecenbe a hosszú hétvégére. Mint megtudtuk, a fürdővárosba a vendégek 90 százaléka belföldről jön, zömében a környező megyékből, illetve Budapestről, mindössze körülbelül 10 százalékot tesznek ki a román, a szlovák, a lengyel és a német turisták. Nagyon sok gyerekes család tölti nálunk az ünnepeket. A vendégek száma hasonló a 2019-es évhez, viszont sokkal hamarabb megteltek a szállodák; van olyan hotel, amely több mint egy hónapja telt házzal működik. Ez nagy öröm számunkra, hiszen a szálláshelyek tavaly húsvétkor zárva voltak a járvány miatt– fogalmazott lapunk érdeklődésére Lévay Enikő. Kitért arra is, a hajdúszoboszlói szállodák igyekeztek a koronavírus-járvány alatt is megtartani munkavállalóikat. A kiszolgálás zavartalan biztosításához szükséges munkaerővel rendelkeznek, viszont a munkaerő-utánpótlásban látnak nehézségeket. – Valamennyi helyi szolgáltató arra törekszik, hogy ugyanazt a vendégszeretetet tapasztalják meg az ide látogatók, mint amit korábban is – jegyezte meg.

Gődény Gábor, a VisitDebrecen ügyvezetője kérdésünkre elmondta, Debrecenben azok a szállodák, amelyeknek a vendégkörét célzottan szabadidős turisták jelentik, mind magas foglaltságról számoltak be.

Külföldről is érkeznek

– Az egyébként is tapasztalt élénk belföldi utazási kereslet jellemzően megugrik az ünnepek és a hosszú hétvégék időszakában, több szállodánk így telt házzal számol a húsvéti hétvégére. A belvárosi, kifejezetten üzleti célú vendégforgalmat kiszolgáló házak is 70 százalék feletti foglaltságot jelentettek, s ez szintén bizakodásra ad okot a közelgő főszezonra tekintve. A várost felkereső turisták jellemzően belföldi vendégek – fogalmazott. Hozzátette, globális jelenség, hogy a korlátozások feloldásával először a rövid távú, egyéni közlekedéssel elérhető úti célok iránt nő meg a kereslet. – Ugyanakkor örvendetes, hogy nagy számban izraeliek is érkeznek a városba, köszönhetően a márciusban újraindult Debrecen–Tel-Aviv közvetlen járatnak. Sok olyan vendég jön most a városba, akik korábban vették meg a repülőjegyüket és foglalták le a szállást, de a korlátozó intézkedések és a járatok felfüggesztése miatt eddig nem nyílt lehetősége utazni – mondta a debreceni ügyvezető.

Örök probléma a szektorban

Gődény Gábor arra is kitért: a munkaerőhiány örök probléma marad a teljes szolgáltató szektorban. – Ennek ellenére a debreceni szállodák szolgáltatási színvonalán ebből semmit nem fognak észrevenni a vendégek. Az új kihívást a szállodamenedzsmentek számára sokkal inkább a magas infláció jelenti, és a beszerzéseket jelentős mértékben megdrágító általános áremelkedés, melyet értelemszerűen a szállodák vendégköre is meg fog érezni. Már rövid távon a szobaárak és a szállodai szolgáltatások árszínvonalának jelentős emelkedésével kell számolnia az utazóközönségnek– fűzte hozzá.

NE