– Volt egy dilemma, hogy egyben vagy külön-külön értékesítsük a négy ingatlant. A főépítész álláspontját fogadtuk el, mely szerint jó lenne, ha ezen a területen, tekintettel arra, hogy transzparens, látható helyen van, befolyásolva a városképet, valamilyen egységes beépítés születne. Ezért megkíséreljük az egységes értékesítést – mondta Papp László polgármester a csütörtöki közgyűlésen, a Rákóczi utca 11-13-15-17. számú ingatlanok árverés útján történő eladásáról szóló előterjesztés tárgyalásakor.

Madarasi István (MSZP) egyetértett azzal, hogy egységes tömb legyen ezen az utcaszakaszon. – Olyan belvárosi övezet szélén fekszik, mely mögött a hagyományos cívis értékek még fellelhetőek. Ehhez a területhez nagyon ragaszkodjunk! Így is van vele szemben, a kanyar mellett valami, amit én torzónak hívok, egy többemeletes borzalom, nem szeretném, ha annak egy tükörképe jelenne itt meg építészetileg. Bízom benne, hogy lesz erre ráhatásunk. Tudom, hogy a befektetőknek elsődlegesen az üzleti érdek a fontos, de nekünk a városérdek legyen! – kérte a képviselő.

– A Rákóczi-Kölcsey-Csapó-Leány utcák által határolt területen olyan védett értékek és hagyományos telekszerkezet van, ami a későbbi beépítést is meghatározza, miközben a Rákóczi utca nagy forgalmú út, ez kitettséget is jelent. Viszont egy 2-3 szintes beépítéssel olyan fejlesztési terület valósulhat meg, ami egyrészt megtartja ezt a védett térfalat, másrészt az itt lévő, nagy mélységű telkeket olyan mértékben hasznosítja, hogy az a Kölcsey utca felőli, meglévő családi házas beépítéseket nem fogja hátrányosan érinteni – magyarázta Gábor István városi főépítész. Hozzátette, ezt a kiegyensúlyozottságot várják el a hasznosítás során.

A polgármester elmondta, a tervtanács fogja majd kontrollálni azokat a terveket, melyek a területtel kapcsolatban készülnek. – Az egységes értékesítésnek van még egy olyan vonzata, hogy itt nemcsak önkormányzati, hanem magántulajdon is van. Aki ezt az ingatlancsoportot megvásárolja, további lépéseket kell majd tennie, hogy a magántulajdonban lévő ingatlanok is egy befektetőhöz kerüljenek. Felmerülhetett volna, hogy az önkormányzat vásárolja ki, de kisajátítási eszközeink ezen esethez nincsenek, illetve igencsak elhúzódó folyamat lenne, ha a város vevőként jelenne meg; továbbá árfelhajtó hatása is lehetne. Meglátjuk, sikerül-e egyben értékesíteni az ingatlanokat – közölte Papp László.

