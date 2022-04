Rendbontás nélkül, fegyelmezetten zajlik a szavazás az 5. sz. oevk-ba tartozó Hajdúszoboszlón. A húsz szavazókör rendben, időben kinyitott. A városban járva-kelve az a tapasztalat, hogy a legkülönbözőbb korosztályok egyaránt felkeresik a szavazóhelyiségeket. Idősekkel, családosokkal, párokkal, fiatal diákokkal egyaránt találkozni lehetett.

A városházán működő választási irodában kora délután dr. Sléder Tamás aljegyző kollégáival, s a választási bizottság elnökével tartották a frontot. Az idő pontosan 14.35 óra. – Reggel kicsit kevesebben voltak a négy évvel korábbi választásokhoz képest. A szavazókörök azóta azt jelentették, hogy megélénkült a forgalom, több helyen rövidebb-hosszabb sorokban állva várakoznak az emberek – summázta a kora délutáni helyzetet az aljegyző.

Nem kedvező az időjárás, jeges a szél, így nagyobb az autóforgalom a városban, ugyanakkor számosan gyalog indultak szavazni. Zsike néni is így tett, a főutcán találkoztunk. Fontosnak tartja a szavazást. – Ilyen voltam világéletemben, most már 80 éves leszek, mindig is fogok menni, ahányszor kell. Azt is kihangsúlyozta: „szeretem tudni, mi történik körülöttem a városban”.

Egy Hajdúszoboszlón élő és dolgozó fiatalember az édesanyjával ment szavazni, és magával vitte kisfiát is. József azért kereste fel a szavazóhelyiséget, hogy, mint mondta: az időseknek legyen jobb jövőjük, s leginkább a fiának, a gyermeke korosztályának. – A fiam jövője legyen már jó, mert a mienk, az már… A gondolat befejezetlen maradt. A fiatalember úgy azt is elmondta, nem mélyült el a kampány követésében, egy-két dolgot hallott-látott, megvan a véleménye. Neki mindez pont elég volt a döntéshez.

A nyugdíjas Sándor épp a kerékpárútra hajtott ki, ő is szavazókörből jött. Határozottan mondja, ő bizony odafigyelt a kampányra, s az alapján jutott elhatározásra. Ő szintén azok közé tartozik, akik mindig éltek választójogukkal.

Természetesen senki nem kapott olyan kérdést, hogy kire, mire szavaz, szavazott. Mégis akadtak, akik eleve elzárkóztak. A bizalmatlanság viszonylag erősen érezhető volt. A főtéren két idős hölgy beszélgetett. Határozottan elzárkóztak a becenév nélküli nyilatkozattól is. Miközben szétrebbentek, egyikük annyit mondott: hajdúivadékok vagyunk, tudjuk a dolgunkat.

Tibai Irma