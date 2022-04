Bial Tibor cseh nagykövetet fogadta kedden Papp László. Mint azt Debrecen polgármestere Facebook-oldalán közölte, a nagykövettel a testvérvárosi kapcsolatok erősítéséről és a májusban megrendezendő City For The Future Budapest 2022 - Smart City Expo és B2B Üzleti Fórumról egyeztettek, amelynek a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is társszervezője.