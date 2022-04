Bódor Edit Debrecenben született, tanult és dolgozik a mai napig is. A Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Kabinetiroda jelenlegi egyházi és határon túli magyar közösségi kapcsolatokért felelős referensének neve az utóbbi évtizedekben összeforrt a város szinte összes kulturális rendezvényével.

Hagyni valamit az utódoknak

– Nekem a minden Debrecen. Hiszen itt születtem, itt töltöttem a gyermekkorom, idejártam középiskolába, egyetemre, és az első szerelem is Debrecenben érintett meg. Itt született a gyermekem, itt tapasztalhattam meg a munkahely örömét, a barátok szeretetét. Debrecen minden szép emlékem őrzője – fejezte ki az érzéseit, gondolatait Debrecenről a szakember. – Hálás vagyok a sorsnak azért is, hogy a tanulmányaim után Debrecenben kaphattam lehetőséget az első munkahely megélésére. Sokat jelentett számomra az egykori kollégák bizalma, sokat tanulhattam tőlük, és ez megalapozta azt a tudást, amelynek köszönhetően a későbbiekben lehetőséget kaptam a várostól az ötleteim, gondolataim megvalósítására. Mindez nagy felelősséggel is járt, hiszen a több évtizedes kulturális hagyományokra épülő rendezvények megtartása és újragondolása lett a feladatom. Ennek köszönhetően óhatatlanul hagyhattam magamból valamit az utókornak. Hálával tartozom mindazoknak, akik már fentről óvják az életünket, de egykoron, hű debreceniként a tetteik meghatározóak voltak a város életében. Az életem új kihívásainak megvalósításához az ő szellemiségük mindmáig kísér az utamon – fogalmazott a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. egykori vezetője.

Bekecs Sándor