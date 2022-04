Burokban született emberiség – Az űrkutatás a világban és Magyarországon címmel tartott előadást Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa hétfőn, az Agóra Tudományos Élményközpontban.

Az előadása első részében bemutatta az emberiség és a világűr kapcsolatának történelmi mérföldköveit.

- 1969-ben lépett először ember a Holdra, és 1972-ben utoljára, tehát már 50 éve – hangsúlyozta a szakember. Felidézte, hogy 1957-ben a szovjetek fellőtték a Szputnyik nevű műholdjukat, majd rá egy évre az amerikaiak is a sajátjukat, amely az Explore-1 nevet viselte. Utóbbi évhez köthető az is, hogy műholddal továbbítottak rádióbeszédeket.

Ekkor születik meg egy teljesen új világgazdasági trend, a globális hírközlés, amelynek segítségével többek között ma internetezünk. Sorban születnek meg a hírközlési, meteorológiai technikák

– mutatott rá. A magyar tudósok közül kiemelte Bay Zoltánt és Simonyi Károlyt, akik 1945-46-ban az elsők között végeztek Hold-radar-kísérleteket, mellyel a nevezett égitest és a Föld közötti távolságot próbálták megmérni. Akkoriban ilyenre hazánk mellett csak az Egyesült Államok volt képes. A magyar vonatkozásoknál megemlékezett Farkas Bertalanról, akivel kapcsolatban kiemelte, hogy hetedikként jutott ki nemzetünk a világűrbe az ő képviseletében. Megemlítette Simonyi Károly fiát is, aki második magyarként kétszer is járt a világűrben.

Forrás: Molnár Péter

Előadásában kitért az űrkutatás mindennapjainkra gyakorolt hatásairól, fejlődéseiről. A teljesség igénye nélkül:

navigációs-rendszerek, távközlés, hírközlés, internet, napelemrendszerek, meteorológia és még számos terület nem fejlődhetett volna dinamikusan, és vált volna életünk részévé az űrtechnológiai-fejlesztések nélkül.

- A műholdas navigáció nélkül az áruforgalom is visszaesne. A műholdrendszerek a világgazdaság vérkeringésének fontos részei. Ma már a legmodernebb traktorok, mezőgazdasági gépek is a műholdadatokra támaszkodva működnek – hangsúlyozta Ferencz Orsolya. Előadásában rámutatott a klímaváltozás problémájára is. Látványos ábrákon, videókon mutatta be többek között azt, hogyan alakult a Föld átlaghőmérséklete az elmúlt évezredek és az elmúlt évtizedek alatt.

BS