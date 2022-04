Három szakaszban tartja népszámlálását Románia, melynek első, online periódusa indult el március 14-én, és egészen május 15-ig tart. A magyar etnikum számára fontos részletekről szerdán tartottak sajtótájékoztatót a debreceni Partium Házban.

Szűcs László, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének elnöke elmondta: a feladatuk a lehetőség népszerűsítése a romániai magyar sajtó felé. Emellett az adatok összegzése és továbbítása. Hozzátette: a Magyarországon tartózkodó romániai magyar állampolgárok részvétele a népszámláláson azért is fontos, mert a magyarok létszámának a román lakosság létszámához viszonyított aránya befolyással van a közösségi és nyelvhasználati jogaikra.

Szűcs László, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének elnöke

Forrás: Czinege Melinda

Barna Gergő szociológus, a Népszámlálás.ro kampány országos koordinátora hangsúlyozta: az online megoldás célja, hogy minél több romániai magyar, aki akár ott, akár más országban él, részt tudjon venni.

– Három szakaszban zajlik a felmérés. Az első az online rész, ami május 15-ig tart. Ezt otthonról, interneten keresztül ki lehet tölteni. Legfeljebb 30 percet vesz igénybe. Illetve, ezen időszak alatt lehetőség van a romániai összeíró pontokon is nyilatkozni – ismertette. Május 16-tól indul a hagyományos összeírás, amikor is számlálóbiztosok keresik fel a lakosokat. A harmadik szakaszban pedig a hiányzókat az országos adatbázisban meglévő adataik alapján emelik át. Ez utóbbival kapcsolatban kiemelte: azokkal a személyekkel fogják utólag kipótolni az adatbázist, akik 2020. december 1. és 2021. november 30. között: állandó lakhellyel vagy tartózkodási címmel rendelkeztek Románia területén és ebben az időszakban többek között társadalombiztosítást és jövedelemadót fizettek, aktív munkaszerződésük volt vagy nyugdíjukat utalvánnyal vagy romániai bankszámlára kapták. Az ebbe a csoportba tartozó személyeknek tehát fontos részt venni a népszámláláson, mert ha nem teszik, utólag ugyan bekerülnek, de ebben az esetben hiányozni fognak az etnikumra, anyanyelvre, felekezeti hovatartozásra vonatkozó adataik.

Fontos, hogy minél többen nyilatkozzanak

– Az online kérdőív egy előzetes regisztrációval kezdődik. Az itt megadott e-mail címre érkezik majd a kérdőív elérhetősége. Ez 4 részből áll: Vannak benne a lakásra, az épületre, a háztartása és a személyes adatokra vonatkozó kérdések. Most először, 30 év után sikerült azt elérnünk, hogy a román mellett magyarra, valamint 15 másik nyelvre is lefordítsák a kérdéseket – ismertette a kampány koordinátora.

Barna Gergő szociológus

Forrás: Czinege Melinda

Elmondta, hogy a több mint 3 hete folyó kampány a várakozásoknak megfelelően halad. Becsléseik szerint a nagyváradi lakosság 12-13 százaléka élt az online kitöltés lehetőségével. Ez május 15-ig elérheti a 35-40 százalékot. Szintén becsléseik szerint 1 millió 100 ezer fő magyar etnikumú lakosa van jelenleg Romániának, de a népszámlálással erről pontosabb képet kaphatnak, ezért is fontos, hogy lehetőleg mindenki éljen a lehetőséggel.

– A felmérés az úgynevezett rezidens lakosságra vonatkozik. Ez azokat jelenti, akik életvitelszerűen Romániában élnek, valamint akik időszakosan külföldön tartózkodnak, mint például az ingázók, a tanulók vagy a dolgozók. Akik ezen kívül esnek is részt vehetnek, de nem számítanak majd bele az ország lakosságába. A kérdőívbe egyébként belekerült a magyar mellett külön a székely identitás is – ismertette Barna Gergő. Az online kérdőív kitöltéséhez telefonos ügyfélszolgálatot, videós oktatóanyagokat és egy chatbotot is rendelkezésre bocsátottak. A felméréshez érvényes romániai személyi szám kell.

BS