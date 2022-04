A döntéseket Szőllős László agrárgazdasági, város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok összegezte egy videóban, amelyet a város hivatalos közösségi oldalán osztottak meg az érdeklődőkkel.

Első napirendi pontként a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítását, továbbá egységes szerkezetben történő elfogadását tette meg a testület. A képviselők pozitívan határoztak az előterjesztésről. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek ugyancsak módosították az alapszabályát egy technikai jellegű kérdés miatt. Határozott a testület az építésitörmelék- és zöldhulladék-lerakóhely kijelölésével kapcsolatban is. A döntés értelmében az ebrendészeti teleppel szemben lévő területen lesz a lerakóhely, ahová hétköznapokon 7.30 és 15.30 között térítési díj ellenében lehet kivinni a hulladékot és törmeléket.

Hajdúhadház vezetőségének a céljai között szerepel a helyi közlekedési rend felülvizsgálata, erről is tárgyalt a testület az áprilisi ülésen. Egy vállalkozót bíznak meg a közlekedési rend felülvizsgálatával, illetve kidolgozásával, így a jövőben egyebek mellett jelzőtáblák is segíthetik az utcák közlekedési rendjét. Az ülésen ezen túl intézményátszervezési javaslatokat is véleményeztek a képviselők, továbbá két Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)-pályázat beadására is javaslatot tett a testület. A tervek szerint a Szociális célú városrehabilitáció pályázatra nyújt be kérelmet az önkormányzat.

A testületi ülés utolsó, kilencedik napirendi pontjában a családi porta­program és szociális földprogram kérdésében kellett döntenie a képviselőknek. Ezek a projektek a Hajdúhadházra települt fiataloknak, illetve a szociálisan rászoruló családoknak nyújtanak lehetőséget, egyebek mellett állatot, vetőmagot és facsemetéket kaphatnak szaktanács és rendszeres ellenőrzés mellett. A város vezetősége összesen negyven családot támogat ilyen módon.

HBN