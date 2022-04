Balesetet szenvedett hódot szállítottak nemrég a hortobágyi madárkórházba, az állatot autó ütötte el néhány nappal ezelőtt. Szemei hiányoztak, és mint a kórház szerdai Facebook-posztjából kiderül: nem a balesetben veszítette el őket. Dr. Déri János, a kórház igazgatója azt írja, sem szemhéjak, sem szempillák, semmilyen szemrés vagy forradás nyoma nem látszik az állaton. Mindez valószínűleg arra utal, hogy

vakon, szem nélkül született, és gond nélkül élt eddig legalább kétéves koráig a teljesen kifejlett, mintegy 30 kg-os, jó kondícióban lévő, mondhatni kövér állat.

Az igazgató sorai szerint nincs természetes ellensége, csak az autók, melyeket eddig elkerült. Víz kell neki és nyárfa, ami megvolt az élőhelyén, ahol vakon is boldogult.

A hódra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében találtak rá. A kórház közösségi oldalának kommentelői szerint aznap ugyanott, Takatakenézben láttak egy másik szem nélküli hódot is, de onnan 20 km-re, Tarcalon is volt egy harmadik. Mint arra Déri János rámutat, úgy tűnik, hogy egy ritka genetikai rendellenesség dúsult fel a környéken, mely biztos, hogy nem kívánatos az egyébként eléggé elszaporodott hódok populációjában. Ezzel egyetértettek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a Tiszatáj Alapítvány szakemberei is, ezért ha meggyógyul, a szabad, de veszélyes élet helyett inkább egy állatpark lakója lesz a bajba került állat.