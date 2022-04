A helyszínen Molnár Norbert, a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkipásztora egy közös imádságot követően köszöntötte az egybegyűlteket, majd lapunknak nyilatkozott a húsvéti adománygyűjtéssel kapcsolatban.

– Minden nagyobb ünnep előtt igyekszünk megszervezni egy-egy ilyen osztást, hogy támogatni tudjuk a rászoruló családokat. Húsvétkor pedig különösen fontosnak tartjuk azt, hogy segítséget nyújtsunk, ez egyfajta hálaadás ugyanis a Mindenható Isten felé. Ő megengedte számunkra, hogy segíthetünk másoknak. Hálaáldozatként a mi életünket odaadjuk az Atyának, és ezért is hangsúlyos, hogy megemlékezzünk azokról a családokról, emberekről, akik nagy szükséget szenvednek, és akiken segíteni kell – mondta, hozzátéve, a húsvéti csomagokba tartós élelmiszerek (olaj, tészta, cukor, liszt, konzervek, tea, édesség), valamint a rászorulók immunrendszerének erősítése céljából egy-egy doboz Béres Csepp is került. A test táplálása és erősítése mellett ugyanilyen fontos a lélek erősítése is, ezért rövid áhítatok is az egységcsomagokat gazdagítják, hogy a nagyhéten ki-ki saját otthonában csendesedhessen el, figyelve a Szentírás üzenetére. – Ezek az adományok több felajánló támogatásának köszönhetően álltak össze, cégek, magánszemélyek hozzájárulásával. Mintegy száz család ünnepét tehetjük így könnyebbé – emelte ki Molnár Norbert.