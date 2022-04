A rendezvényen Orosz-Tóth Árpád bizottsági tag, a Debreceni Egyetem táplálkozástudományi mesterszakos hallgatója az állati és a növényi eredetű élelmiszerek környezetre rótt hatását mutatta be.

A dietetikus a Naplónak elmondta, az előadás végére a hallgatóság olyan információkat kapott, melyek segítségével saját maga tudta meghozni a vásárlással, étkezéssel, nyersanyagokkal kapcsolatos döntéseit. Olyan kérdésekre kap választ, mint, hogy „Milyen nyersanyagok fogyasztását érdemes csökkenteni vagy akár teljesen elhagyni ahhoz, hogy a lehető legkevesebbet ártsak a környezetemnek, bolygómnak, következő generációnak, gyerekeimnek?”

– Tudományosan megalapozott információkon, tanulmányokon keresztül mutatjuk be, hogy valójában mennyi a földigénye, vízigénye, mennyi üvegházhatású gázzal jár az állati eredetű élelmiszerek fogyasztása a növényivel szemben – mondta lapunknak Orosz-Tóth Árpád.

– A növényi étrend nemcsak környezettudatosság, hanem az egészségünk szempontjából is fontos. Bár az előadás alkalmával a környezettudatosság oldaláról közelítjük meg a növényi étrendet, ugyanakkor fontos megemlítenünk azt, hogy a legtöbb krónikus betegség esetén a szakirodalmak szerint a növényi étrend kifejezetten előnyös hatást eredményez. Semelyik másik étrendről, egyedül a növényi alapú táplálkozásról bizonyították be tudományosan azt, hogy vissza tudja fordítani a koszorúér megbetegedést. Mivel első számú gyilkosunk a szív és érrendszeri betegség, ez az információ már önmagában azt mutatja, hogy ez lenne a követendő irányzat, de emellett még más krónikus betegségeket is hatékonyan kezel vagy akár vissza is fordít – tette hozzá a dietetikus.

HL