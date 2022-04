– A Jobbik évek óta küzd azért, hogy országosan is minél több bérlakást lehessen igényelni, és a párt a városvezetés minden ilyen célú szándékát támogatja – hangsúlyozta Keresztesy Gergő debreceni elnök a pénteki tájékoztatóján. Mint közölte, felröppent a híre, hogy a város a tócóvölgyin felül is növelné a szociális bérlakások számát. Ennek a Jobbik szívből örül, főként, hogy pályakezdők is igényelhetik ezek jelentős részét. De felröppent az is, hogyha megszűnik a kilakoltatási moratórium, akkor a városvezetés ismét emelne bérleti díjat. Ezzel a Jobbik nem ért egyet az egyre magasabb infláció miatt. Keresztesy Gergő levelet írt a polgármesternek arra kérve, hogy lehetőség szerint halasszák a következő évre az emelést. Úgy véli, hogy díjemelés nélkül is biztosított a város gazdasági működése, helyzete.

HBN