Az eseményen Elena Ajmone Sessera, a Nemzetközi Vöröskereszt debreceni irodájának vezetője arról beszélt, fontos a sikeres együttműködés, főleg ebben a krízisidőszakban. Tudatta, a vöröskeresztes mozgalmon belül együttműködnek a nemzeti társaságokkal azért, hogy a második világháború óta látott legnagyobb humanitárius krízishelyzetet tudják kezelni.

Elena Ajmone Sessera

Forrás: Czinege Melinda

Kiemelte, egyik fő feladatuk, hogy a keresőszolgálat keretén belül segítsenek azoknak, akik elvesztették a hozzátartozóikat. Majd a Nemzetközi Vöröskereszt által felállított debreceni és ebesi raktárbázisról beszélt, itt fogadják a nemzetközi adományokat, s juttatják el a célállomásokra. Kiemelte az önkéntesek szerepét, akik fogadják az Ukrajnából érkezőket többek között Biharkeresztesen. Mint mondta, mellbevágó látni a vasútállomásra érkező menekülteket, ezért fontos, hogy azontúl, hogy az alapvető szükségleteiket kielégítik, megfelelő empátiával fogadják őket. Megköszönte a megyeiek munkáját, majd bemutatta az iroda új vezetőjét, aki péntektől veszi át a helyét. Martin Thalmann a következő három hónapot tölti Debrecenben.

Pajna Zoltán

Forrás: Czinege Melinda

Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, az év 365 napján különleges figyelem szegeződik a szervezetre. – Különleges emberek önök, hiszen másokról gondoskodni, önzetlennek lenni, önkéntességet vállalni másokért mind szociális, mind egészségügyi tekintetben, valljuk be őszintén, nem sokan vállalják ezt – szólt a megjelentekhez. A közgyűlés elnöke arra is kitért, az orosz–ukrán háború kapcsán kiemelt figyelmet kapott a vöröskeresztesek munkája, mégis a háttérben vannak.

Fodor Antalné dr., a Magyar Vöröskereszt elnöke

Forrás: Czinege Melinda

2021 szeptemberétől a Magyar Vöröskereszt elnöke Fodor Antalné dr., személyében közel 80 év után újra női elnök van a szervezet élén. Úgy véli, a jelenlévők a nehéz helyzetben igazi csapatként állnak helyt, s erre büszkék lehetnek.

Dr. Lakatos Zoltán, a megyei vezetőség elnöke

Forrás: Czinege Melinda

A küldöttgyűlésen a megyei szervezet 2021. évi szakmai és mérlegbeszámolóját dr. Lakatos Zoltán, a megyei vezetőség elnöke ismertette. Többek között arról beszélt, a tavalyi évet alapjaiban meghatározta a járvány, az utóbbi két hónapban pedig ezt is felülmúlta az orosz–ukrán háború. 2021-ben a megyei szervezet nyilvántartásában 9338 tag szerepelt, sikerült elérniük, hogy többek fizették be a tagdíjat, 5071-en tettek így. Ismertette, a megyében 148 szervezetük volt, az önkéntesek száma nem változott, 940 fő aktív önkéntesük többek között a véradások szervezésében és az adománygyűjtésben vett részt. Kitért arra is, a pandémia második évében alternatív megoldásokat kerestek a célcsoportok segélyezésére, év közben személyes egyeztetéseket követően, kis létszámmal zajlott heti rendszerességgel adományozás. Az elnök a karácsonyi szeretetakciót sikeresnek értékelte, 1600-an vehettek át segélycsomagot a szervezet jóvoltából, a lakossági gyűjtéseken közel 5 ezer kilogramm adományt sikerült összegyűjteniük, ez meghaladta a 2020-as eredményt.

– Sikertörténet a közúti és munkahelyi elsősegélynyújtás-képzések megtartása. Sikeres évet zárt a megyei oktatási és vizsgaközpont a világjárvány miatti kötelező leállások ellenére, s dacára annak, hogy továbbra is versenyben állunk az autós iskolák tanfolyamaival – mutatott rá. Az év közepéig csak kis létszámú csoportokban oktathattak, összesen 81 alkalommal szerveztek szabadpiaci képzést, ebből 73 alkalom a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elsősegélynyújtás oktatása volt. Összes vizsgázójuk száma közelít az ötezerhez, éppen ezért minden nap teljes kihasználtsággal működött a központ.