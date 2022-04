– Nagyon fontos ez a vasárnap, a családomban is átérzi ezt mindenki, ezért is jöttünk mindannyian voksolni. A gyermekeink jövőjéről szól a gyermekvédelmi népszavazás és az országgyűlési választás is. Úgy gondolom, a szülők joga felnevelni a gyermeket úgy, és ahogy szeretnék, de a zászló útja ezer éve meg van írva a történelmünkben. Egyenesen, büszkén akarunk élni, de ehhez egységet és erőt kell mutatnunk. Rendnek, fegyelemnek, járható útnak, céltudatosságnak kell lennie ahhoz, hogy ne sodródjunk bele a háborúba. Nem szabad kérdéseket, lehetőséget hagyni arra, hogy a konfliktus átterjedjen a határainkon belülre.

MSZ