Április 22-e évek óta a Föld napja. Hazánkban 1990 óta rendezik meg, s a Föld természeti értékeinek megóvására hívják fel vele a figyelmet.

A Debreceni Nagyerdőért Egyesület minden évben faültetéssel ünnepli e jeles napot. Az előző években két Tilia „Szent István” hársfának és egy aranykőrisnek találtak új helyet a Debreceni Egyetem botanikus kertjében, de az Erdőspusztai Arborétumot is megajándékozták három kis fával: két piramistölgyet és egy páfrányfenyőt ültetett el a kis csapat. Az egyesület tagjai idén is az egyik helyi kertészet támogatásával egy 3 méter magasra is megnövő, terebélyes, laza ágrendszerű lombhullató, varázsmogyoró nevű díszcserjét és egy páfrányfenyőt ültettek, tudatták portálunkkal. Utóbbi 40 méter magasra növő, széles kúp alakú, vagy szabálytalanul szétterülő koronájú lombhullató fa.

Az egyesületet nemrégiben megkereste egy szoftverfejlesztéssel foglalkozó cég. Az egyesülettel együttműködve két Rustica Rubra, egy Suzan és két Yellow Bird liliomfával ők is gazdagították a Föld napjának rendezvényén a Debreceni Egyetem botanikus kertjét.