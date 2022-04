„A Trump éra Fehér Háza belülről – An Insider’s Perspective on the Trump White House” címmel tartott előadást Jon Decker szerző, újságíró, a Fehér Ház tudósítója a Mathias Corvinus Collegium debreceni képzési központjában szerdán este.

Forrás: Molnár Péter

Az MCC Aranybika következő előadása csütörtökön 18 órától lesz, akkor prof. dr. Bagdy Emőke, az MCC Fiatal Tehetség Programjának fővédnöke, a tehetséggondozás elméletének és módszerének szakembere beszél a családi szocializáció és a korai személyiségfejlődés időszakáról.