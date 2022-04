– Megmondom őszintén, tizenkét év után most először jöttem el szavazni, mégpedig azért, hogy hátha egy kicsivel jobb lesz – vallotta meg a Napló érdeklődésére Kovács Krisztián, akivel a Víztorony utcai szavazókörnél elegyedtünk szóba. – Azt várom a következő négy évtől és az új Országgyűléstől, hogy kicsivel még lendüljünk előre, még egy kicsit jobb legyen, s támogassák jobban a családokat, kisvállalkozókat, egyéni vállalkozókat, őstermelőket. Azaz: előre haladjunk a továbbiakban is.

A férfi társaságában lévő Lőrinczi Annamária leszögezte: ő is azon van, hogy a gyerekeknek jobb legyen, s ne kelljen elszenvedniük például különféle zaklatásokat. Arra a kérdésünkre, hogy szerinte milyen fejlesztésekre van még szükség az országban, úgy válaszolt, hogy nagyon sok mindenre, például az utak, iskolák, óvodák, bölcsődék fejlesztésére, és nagyon fontos az is, hogy legyenek munkalehetőségek.

A gyerekek jövője

Miután szavaztak, Viga Sándornét és Elek Sándornét is megszólítottuk. A nyugdíjas asszonyok elmondták azt is, hogy elégedettek az utóbbi évek politikájával és munkájával, hiszen zajlanak a fejlesztések, és szerintük is az egyik legfontosabb dolog az, hogy legyenek munkalehetőségek. A népszavazás kapcsán így fogalmaztak: az a helyes, ha a gyerekek majd felnőtt korukban döntik el, hogy mit akarnak.

Egy másik hölgy, aki névtelenséget kérve nyilatkozott a Naplónak, elmondta: szükségesnek tartja, hogy minden állampolgár szavazzon a saját maga által választott pártokra, emiatt ő is itt van, és egyébként is mindig részt vesz a választásokon. Mint elmondta, válaszolt a népszavazás kérdéseire is. – Természetesen a véleményemet behúztam, és remélem, hogy nagyon sokan hasonlóképpen erre a véleményre fognak voksolni.

Azzal kapcsolatban, hogy mit vár a következő Országgyűléstől, kifejtette: természetesen mindig jobbat vár az ember, úgyhogy bízom abban, hogyha például a mostaniak győznek, akkor még jobb lesz, s ha a másik tábor győz, akkor is még jobb lesz. A nő egyúttal leszögezte: Debrecenben is elég sok minden történt az utóbbi években.

Gazdaság és külpolitika

– A szavazás a demokrácia ünnepe, és fontos, hogy eldöntsük, ki legyen a hatalmon, s ki irányítsa az országot – hangsúlyozta a Napló újságírójának Sinka Csaba grafikus. – Ez egy nagyon fontos lépés annak érdekében, hogy egy jobb országban éljünk, és az Európai Unió tagja legyünk. A következő négy évtől jelentős javulást várok mind a gazdaságban, mind a külpolitikában, akárcsak normális kommunikációt az Európai Unióval, amelytől jelenleg sajnos a pénzcsapok el vannak zárva. Nagyon lényeges lenne, hogy ezeket a hibákat kijavítsuk – vélekedett a 22 éves fiatalember, aki kérdésünkre azt is elmondta, hogy a népszavazásban megfogalmazott kérdésekkel egyetért.

