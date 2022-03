A víz világnapján, március 22-én rendezik meg az első Zöldmozi programot a Future of Debrecen szervezésében. 17 órakor az Apolló moziban az Ice on Fire című amerikai dokumentumfilmet vetítik – angolul, magyar felirattal –, ami a klímaváltozást, a globális felmelegedéshez is hozzájáruló és azt csökkentő folyamatokat állítja középpontba.

Ezt egy pódiumbeszélgetés követi, ahol bemutatják, hogy helyben, Debrecenben, mit tehetünk – és mit tesz a város – a megoldásért. A beszélgetőpartnerek: Balázs Ákos környezetvédelmi ügyekért is felelős alpolgármester; Gorján Ferenc, a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója; Lenner Ádám, a Tiszatáj Közalapítvány természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzsere, valamint Nagyné Pálfi Zsuzsa környezetgazdálkodási agrár­mérnök. A házigazda Váradi Ferenc rádiós műsorvezető lesz.

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött (futureofdebrecen.hu).

HBN