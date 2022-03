A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, a Közlekedésbiztonságáért Alapítvány, a Magyar Autóklub és a Honda Safety Hungary az elmúlt évekhez hasonlóan idén is közösen szervezett motoros vezetéstechnikai felkészítőt a kétkerekű gépjárművezetők részére. A megyei kormányhivatal Bartók Béla úti Vizsgabázisán szombat délelőtt motorkerékpárral, illetve mopeddel érkezőknek lehetősége nyílt vezetési tudásuk felfrissítésére, ehhez egy speciálisan kialakított vezetéstechnikai pálya is rendelkezésre állt. A rendezvényre érkezők a helyszínen ingyenesen átvizsgáltathatták gépjárműveiket is arra vonatkozóan, hogy megfelelnek-e a közúti közlekedéshez szükséges feltételeknek, de műszaki vizsgáztatásra is volt lehetőség.

A találkozón Suba István százados köszöntötte a megjelenteket, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy célszerű minden motorosnak átnézetnie a helyszínen a járművét.

Koroknai Imre, a Közlekedésbiztonságáért Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, az autósiskola instruktorai egész nap szakmai tanácsokkal segítik a motorosokat. Tasnády Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal főosztályvezető a műszaki vizsgáztatás részleteit fejtette ki, valamint felhívta a figyelmet a forgalomba állás legfontosabb műszaki feltételeire.

A tematikus nap célja, hogy minél kevesebb sérülés történjen a motorosszezon elindulásával. A társszervezetek által évről évre megrendezett találkozó évig elmaradt a pandémia miatt, és mivel a közelmúltban több KRESZ-szabály is módosult, ezért a helyszínen arra is lehetőség nyílt, hogy felmérjék tudásokat a motorosok.

