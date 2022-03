A lakosság kérésére

Katona Erzsébet önkormányzati képviselő örömét fejezte ki, hogy a városvezetés figyelmet fordít a külső településrészekre is. Mint mondta, a polgármester úrral több lakossági fórumot tartottak már az elmúlt két évben, amióta ő képviseli Kismacsot. A lakosság igényeit figyelembe véve azóta elindították a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, szakaszosan fejlesztették a Napraforgó utcát, kétszer két sávossá alakították a 33-as főutat, a mezőgazdasági vállalkozók kérésére, a tavaszi és őszi időszakban gréderezést végeztek és sárrázókat készítettek, fedett buszvárókat helyeztek ki. A kismacsi óvoda energetikai korszerűsítését a napokban fejezik be. A sokaknak örömet okozó játszóteret kibővítették. Faültetéssel és védőfasor kialakításával segítik az ott élőket, valamint egy buszjárat útvonalát is módosították a helyi igények, kérések szerint.

HaBe