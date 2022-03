Csütörtökön a hajdúnánási hivatásos tűzoltók Hajdúnánás külterületén oltották a lángokat a vasúti sín mellett, kéziszerszámokkal. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók Hajdúhadházra vonultak, ahol kétezer négyzetméteren égett a gaz. A tűz belekapott két fa szerkezetű tárolóba is. A létavértesi önkormányzati tűzoltók Pocsajon oltottak szabadtéri tüzet. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók a szakolyi és debreceni egységgel közösen avatkoztak be Nyírmihálydiban, ahol több kertben is égett az avar, a tűz lakóházakat is veszélyeztetett.

A debreceni hivatásos tűzoltók ezen kívül még vonultak Ebesre, ahol nádas égett az öntözőcsatornában, ötszáz méter hosszan, valamint Hajdúszoboszló külterületére, ott a szoboszlói egységgel közösen oltották a Keleti-főcsatorna partját. A tűz itt is átterjedt épületekre is.

Egy nyári konyha és egy tároló is égett, melyet megpróbált egy idős nő eloltani a tűzoltók kiérkezése előtt, azonban ő a tűzben megsérült.

Nádas égett Tetétlenben, valamint a település külterületén is, oda a püspökladányi hivatásos tűzoltókat riasztották. Földesre is ők vonultak, ott is veszélyeztette a szabadtéri tűz a környező lakóházakat. Szerepen szintén a ladányi egység avatkozott be, gaz és avar égett a csatornaparton egy kilométer hosszan. Magyarhomorogon is a csatornapart lángolt, oda a komádi önkormányzati tűzoltókat riasztották. Egyek külterületén harminc hektáron égett a holtág a Tisza gátjánál, az egyeki, a tiszafüredi és a tiszaújvárosi tűzoltók összehangolt munkáját a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

Kaba külterületén, a 4-es számú főút mellett is a műveleti szolgálat irányítására volt szükség csütörtökön, ott a nádastűz miatt akkora füst keletkezett, hogy a főúton több személygépkocsi összeütközött, és két autó az árokba is beborult. A balesetben összesen tízen voltak érintettek, négy embert a mentőszolgálat kórházba szállított.