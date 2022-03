Egy olvasónk az alábbi problémákkal fordult lapunkhoz: a Honvéd utca lakójaként balesetveszélyesnek ítélte meg a 13–15. szám előtti járdát, melyet egy fa gyökere rongált meg. Továbbá egy, a 7. szám közelében lévő aknafedlapról is szót ejtett, mely elmondása szerint szintén veszélyes. Illetve jelezte azt is, hogy a Bethlen utca 45. számhoz közeli járdán is megkoptak, megsüllyedtek a járdalapok. Az esetleges korrigálásokról a polgármesteri hivatalt kérdeztük.

Korrekció

A Honvéd utcát érintő problémákkal kapcsolatban az alábbi választ kaptuk. „Az érintett szakaszra vonatkozó járdajavítási kérelem az önkormányzat nyilvántartásában rögzítésre került. A jelzett járdaszakasz valóban felnyomódott a fa gyökerének hatására, így az önkormányzat vizsgálja annak lehetőségét, hogy az érintett fa megtartásával hogyan lehetne a felpúposodott járda helyreállításáról gondoskodni. A tárgyi aknafedlap a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában áll. Az önkormányzat jelzéssel élt a szolgáltató felé, hogy az aknafedlap soron kívüli helyreállításáról gondoskodjon” – emelte ki a polgármesteri hivatal válaszában.

A Bethlen utca érintett szakaszára vonatkozó járdajavítási kérelmet az önkormányzat nyilvántartásában szintén rögzítették. A szükséges járdaszakasz lokális javítását ütemezni fogja az önkormányzat.

Péter Szabolcs