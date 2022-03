Markáns változások ígérkeznek idén a településen, olyan gazdasági és közösségi terek létesítése kapott lendületet, melyek hiánypótlóak, és a Tégláson és a járásban élők még erősebb közösségé formálódását segítik. Az önkormányzat a település fejlődését szolgáló lépéseket Tasó Lászlóval közösen teszi meg. Az országgyűlési képviselő kezdetektől támogatja a tanuszoda megépítését is, hiszen a járásban a téglási lesz az egyetlen uszoda.

Régi terv valósul meg

– A Miniszterelnöki Hivatallal abban állapodtunk meg, hogy hasonlóan a többek között Abádszalókon, Mezőcsáton és Fehérgyarmaton közelmúltban átadott tanuszodákhoz, Tégláson az iskola épületéhez és a Degenfeld-kastély parkjának hangulatához igazodó stílusú épület megépítésére kérjük a magyar kormány támogatását. Rövidesen kormányülés elé kerül az előterjesztés, melyben az előkészítéshez és kivitelezéshez szükséges forrásokról és a beruházás ütemezéséről születik döntés – tudatta Tasó László, hol tart most a téglási uszodaprojekt. Ha minden a tervek szerint halad, ősszel már megkezdődhet a megvalósítás.

Tasó László

Forrás: Napló-archív

A városban egyre nagyobb igény van irodahelyiségekre, ahol vállalkozások, cégek ügyfélfogadást végezhetnek. Hiánypótló fejlesztés lesz a polgármesteri hivatal és a közösségi ház összeépítése.

Régi terve a városnak egy olyan közösségi tér létrehozása, ami méltó a hajdúvároshoz és erre a két épület összeépítésével kiváló lehetőség nyílik.

Polgármester úr a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) első helyen jelölte meg a beruházást, amely azt jelenti, hogy megvalósul. Az épületek mögötti szabadidős tér fejlesztése valódi városi fiesztákra, közösségi találkozásokra, rendezvényekre biztosít egyszerre modern, színvonalas és környezetbarát megoldást. Az irodaigény is részben kezelhetővé válhat az impozáns épületben, aminek a megvalósítása ebben az évben elkezdődhet – mondta.

A tervek szerint Téglás központi terén a megmaradt régi három tantermes iskolaépület felújításával helyet kapnának az időszaki kiállítások, rendezvényterem, alkotóműhely. Ugyancsak a városközpontban épülne meg pályázati forrásból a városi piac, ahol termelők, őstermelők és az egyszerű kertészkedő lakosok is áruba bocsáthatnák a termékeiket.

Útfejlesztések kezdődhetnek

A TOP Pluszban nyertes pályázat esetén lehetőség nyílik a Tavasz, Felszabadulás, Hétvezér, Egyetértés, Újvárosi, Szegfű utcák aszfaltozására. – Téglás minden tekintetben a legfejlettebb városa a választókerületnek, a humán és a termelői infrastruktúra területén élen jár, kiváló a földrajzi elhelyezkedése és a közgazdasági környezete. Mintegy 300 millió forint belterületi és ugyanekkora összegből külterületi útépítés és -felújítás kezdődhet, amely tovább javítja a burkolattal ellátott utak arányát, mely így is az egyik legmagasabb a térségben. Ami elmarad, azokra újabb forrásokat nyithatunk meg. A kormányzati intézkedések nyomán elindult a magyar gazdaság minden rétegének erősödése, a befektetők kedvelt és legbiztonságosabbnak tartott célterülete hazánk lett, aminek itt Tégláson is komolyan érezhető hatása van és lesz – hangsúlyozta Tasó László.

A Belügyminisztérium Gazdaságélénkítő programjának támogatásával szivacsgyár épül a településen, a beruházás az alapkőletétel küszöbén áll.

Tasó László kitért arra is, hogy milyen lehetőséget lát abban, hogy a város ipari parkot vásárolt. – A 4-es főút gyorsforgalmi úttá fejlesztése felerősíti a város meglévő ipari potenciálját. Jó döntés és megalapozott elképzelés a beszállítói kör számára telephelyek, ipari terület biztosítása. Örömmel látom a polgármester aktivitását, aki figyelemmel kíséri, és megragadja a kínálkozó lehetőségeket városának. Bízom abban, hogy sok fontos tervet sikerül a jövőben is együtt menedzselnünk, és Téglás befutja azt a pályát, amelyre a város lakossága állította. A legfontosabb, hogy az itt élők továbbra is támogassák a közös célokat és törekvéseket – szögezte le a képviselő.

Kerekes-Bíró Éva