Az ukrán–orosz háború kitörése után szinte azonnal megindult a fegyverek elől menekülő emberek, elsősorban nők és gyermekek áradata a szomszédos országok, így hazánk felé is. Az otthonukat tömegesen elhagyni kényszerülőknek szállásra, élelemre, ruhára, tisztálkodási eszközökre és szerekre, és persze élelemre van szüksége.

A Nyíracsádon élő Konyári Józsefné Katikának, aki egyébként az ukrán határhoz közel eső Mándon töltötte gyermekkorát, azonnal felsejlett, hogy gyermekkorában már találkozott hasonló helyzettel, csak akkor nekik kellett menekülniük az 1970-es évek elején a nagy árvíz elől. Akkor ők szorultak segítségre és soha nem fogja elfelejteni, mennyire jól esett akkor a jó szándékú emberek támogatása. Ezért aztán nem habozott, közösségi oldalán szinte azonnal meghirdette a gyűjtést a menekültek számára, saját lakását ajánlotta fel az adományok raktározására.

A jólelkű, adakozó nyíracsádiakra mindig lehet számítani, ha valaki segítségre szorul. Nem volt ez másként most sem, két nap alatt megtelt Katika lakása, s azóta is folyamatosan érkeznek a felajánlások. A település önkormányzata két kisbuszát ajánlotta fel az adományok elszállítására, a bepakolást közfoglalkoztatottak is segítették. Így indult el a hét első napján az első szállítmány a határ felé.

Családok szakadtak szét

– Sejtettem mire számíthatunk, de a valóság megdöbbentőbb, elszomorítóbb volt, mint gondoltuk - kezdte Katika, akit Szilágyi Ferencné Erzsike kísért el az útra. – Először Kömörőbe mentünk. Sira Edit polgármester nagyon fáradtan, de hálás tekintettel fogadott bennünket. Egész éjjel dolgoztak, hogy mindenkinek szállást találjanak. Volt olyan ház, ahol még a kazánházba is jutott fekhely. A polgármester asszony a könnyeivel küszködve mesélte, hogy a határ túloldaláról menekülők elosztásakor egy ötéves forma kislány szaladt oda hozzá, átkarolta a lábát, és sírva könyörgött, hogy: „Engem tessék vinni néni!” - idézte fel a szívszorító jelenetet.

Segítettek egy ötgyermekes anyukának is, aki két kisebb gyermekével át tudott jönni a határon, de a másik három gyermeket és a férjét már nem engedték át. A Máltai Szeretetszolgálat közbenjárása kellett a gyermekek Magyarországra juttatásához, az édesapának azonban így is kinn kellett maradnia. Most mindenki arra vár, vajon mikor lehet együtt ismét a család.

Sokan segítettek Nyíracsádról

A Nyíracsádról vitt adomány egy részét Panyolára, majd Mándra irányították. Katika elmondása szerint Tiszabecsnél ezrével várakoztak az emberek, sokan az út szélén várták a segítséget vagy a csodát. A nyíracsádiak ígéretükhöz híven másnap visszatértek, ekkor már Mikáczó Szilágyi Barbara is csatlakozott hozzájuk, hogy elvigyék a segélycsomagot Kisszekeresre, ahol négy család, köztük egy csecsemő is várta a segítséget. Ide nemcsak bébiételt, pelenkát, de még babakocsit is tudtak vinni a lelkes nyíracsádi felajánlóknak köszönhetően.

Hazatérve Katika elmondta, nagyon örül, hogy tudott segíteni, megköszönte mindenki támogatását, majd folytatta az egyre érkező új adományok szelektálását, hogy a következő napon újra útnak indulhasson oda, ahol szükség van a segítségre. A civil kezdeményezés mellett a református gyülekezet és a görögkatolikus egyházközség is gyűjtést szervezett, s a befolyt pénz – és élelmiszeradományt el is juttatták a leginkább rászoruló településekre.

Kedves Zilahi Enikő